21歲獨子想帶女友回家同住 媽媽心煩到睡不著上網求助

孩子長大後與父母的生活習慣及價值觀會有很大的不同，為了避免兩代同住產生嫌隙，可以住得很近互相照應，但最好不要住在一起。日前有一名媽媽上網求教，表示21歲獨子說要帶女友回家長住，想問該如何拒絕他？引發網友熱議。

有一名媽媽在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，家中21歲獨子，在外租屋約半年多，自行負擔房租，近日聊天說等租約到期，想要帶女朋友一起回家長住。這名媽媽表示自己根本沒打算要和兒子住一起，年輕人自己選的女朋友或老婆自己照顧，偶而來玩來住，請吃大餐都行，但長住在一起，心裡實在不願意。

這位媽媽還透露，自己辛苦半輩子了，現在自由自在，想玩、想吃好料就去，金錢不靠任何人，根本不想與兒子及女友住在一起，於是上網請教該怎樣拒絕兒子？才不會傷害雙方感情，因只有這麼一個兒子，想要保持彼此相互尊重的情誼，她想了一晚無法安睡，實在很頭痛。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「直接回絕，不然請他們白紙黑字寫清楚該如何分擔家務及費用」、「收租，直接說住家裡要付家用開銷」、「先談一個月多少$，先小人後君子」、「自己回來住可以，但帶朋友回來住，真的很不方便」、「跟他說不方便」、「要直接說明白，同住還是會摩擦的」、「直接拒絕，以免後患無窮，請神容易送神難」、「直接拒絕，沒啥不好意思的」、「直接把這一篇po文的連結傳給令公子」。

也有不少網友建議「其實就跟他說，媽媽也需要有自己的生活」」、「直接說出妳的想法，說如果相處不好，影響三方，就維持現狀， 會好一點，不然害他們感情破裂不好」、「如果只有兒子就算了，多了個女友已經可以預見災難即將來臨，別心軟要三思啊」、「直接說妳一人比較自在，為什麼要想那麼多，妳是母親，兒子本來就該體貼妳，把自己真實的心聲講出來，同時也能知道這孩子成不成熟」。