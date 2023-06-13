經痛回房休息遭婆婆酸「不就流點血」 人妻一招反擊

不少女性都有經痛的經驗，疼痛程度可能跟飲食、體質有關。然而近日有女網友透露，自己因為生理痛回房間休息，卻聽到婆婆偷偷跟老公抱怨：「不就流點血，有什麼好痛好裝的」，讓她超傻眼，不過沒過幾天也找到機會反擊，讓網友們直呼「太帥了！」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，之前生理期第一天剛好回婆家，因為吃完飯不舒服就回房間休息，卻聽到婆婆在客廳悉悉窣窣地問老公，「你老婆當自己是新娘喔，躲在房間不出來幹嘛？」而老公解釋原因後，婆婆居然酸回，「不就流點血，有什麼好痛好裝的？」

然而原PO也不是省油的燈，過了幾天再度回婆家，剛好只剩她與婆婆兩人，對方表示自己牙齒痛到流血，「我也只能冷眼淡淡地回：『不就流點血，有什麼好痛好裝的』，然後轉身回房間當我的新娘子」。她也在文末HashTag：「聽婆婆的話」、「為老不尊為幼不敬」、「婆婆怎麼說媳婦就怎麼學」。

對此，網友們紛紛表示，「妳讓我心裡不舒服，我就加倍讓妳更不爽」、「婆婆都覺得媳婦要像無敵鐵金剛一樣強壯，這樣才能當好傭人」、「女人何苦為難女人，看吧，現世報馬上來了 」、「我婆婆如果知道我肚子痛，一定會去找藥或是趕快叫我老公載我去醫院，妳那婆婆很討人厭」、「每個人生理期本來就不一樣，我以前同事還可以啃冰塊，我是痛到可以升天昏倒的那種，也常常被人說有那麼嚴重嗎」。