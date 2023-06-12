十大性騷擾慣用手法！原來你也被偷吃豆腐了

或許你也曾遭遇性騷擾...

「越想越不對勁」這句流行語，原先是形容事件發生時沒察覺，深思才認為狀況不對，卻被鄉民拿來嘲諷「對性侵或性騷擾當下不反抗，事後才檢討」，造成受害者的巨大心理壓力，害怕遭到社會譴責不敢發聲。

近來台灣掀起一股「MeToo」旋風，5月31日民進黨婦女部前黨工首先在臉書爆料，去年9月被合作廠商導演性騷擾，回報長官卻被冷漠「河蟹」，引發社會嘩然，更激起遭遇類似經驗者勇敢說出創傷，這把揭發之火延燒至今，仍陸續有人加入結伴療傷的行列。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出十大性騷慣用手法，回想在家庭、校園、職場成長經驗，你是否也「越想越不對勁」呢？

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No.10 探詢他人性隱私、性生活

聊到性相關的話題，絕對要特別小心！有時你以為只是輕鬆聊天，其實早已造成別人的困擾。尤其是熟人聚餐、酒酣耳熱之際，有些人會狀似自然的聊起性事相關話題，不僅分享自己的性經驗，也詢問對方的性隱私，很可能會造成同桌者的不適。

有網友就曾分享，新人時期參加公司聚餐，卻被同事狂問男友的性癖好「扯到婚後會不會性福」，當下想走又不敢得罪前輩的心情，讓她非常不適。

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No.9 評論他人的長相與身材

從小到大，許多人都有這樣的經驗，在青春懵懂的時期以外表幫別人貼標籤，也被別人取綽號，例如手毛多的叫狒狒、個子矮的叫菜頭，胸部大的叫波霸大奶妹、胸部小叫飛機場小奶怪、胖子叫恐龍、瘦小的叫潑猴。

有些惡意隱藏在玩笑中，長大後也常聽到批評他人外貌的言論，對他人都是難以釋懷的傷害，「常被朋友叫肥豬、胖子攻擊，體重羞辱」、「很討厭跑步胸部晃被男生一直看，讓我不想運動」、「老闆很愛在辦公室講女生要露腿、小腿好看，真的很噁心」。

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No.8 開黃腔、講黃色笑話

很多人以為講黃色笑話是小事，只是在開玩笑而已，有這麼嚴重嗎？其實，隨意講出含有性意味的笑話或說出錯誤性觀念的梗，尤其某些談話蓄意指涉專人，容易造成他人反感，都是輕視了性騷擾的嚴重性，經常會冒犯到他人而不自知，更甚者會勾起別人的不安、恐懼。

當然喜歡講黃色笑話的人，也有言論自由，但是必須確保在場的都是同道中人，可以一起享受這種特殊的趣味，才不會造成困擾。



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No.7 嘲笑他人性別特質

「以前很愛玩姊姊的娃娃，被爸媽教訓不能太娘，要多跟鄰家哥哥玩小汽車、戰鬥陀螺」、「國中班上有瘦小的男生，喜歡跟女生畫畫，下課都會被欺負」，這些網友的留言，也可能是你我曾遭遇過的經驗。個性溫柔文靜的男生被罵娘娘腔、人妖、沒雞雞；好動活潑的女生被罵男人婆、沒氣質，只能說「做自己，好困難」。

現代社會逐漸接受每個人擁有自己的特色，不再強調「女生要有女生樣」、「男兒有淚不輕彈」，希望每個人來到這個世界一遭，都能活出自己最快樂耀眼的模樣。



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No.6 發表歧視性傾向的言論

為什麼異性戀是自然法則，其他性傾向就是不該存在、違反自然的呢？「同性戀不正常」、「男男很丟臉」等仇恨言論時常在校園、職場中聽到，甚至有些人苦於不被家庭接受。

前幾年高雄市一家餐飲業女員工，進入公司後因同志身分曝光遭到老闆以「會影響工作表現」解僱，後續勞工局調查、召開就業歧視委員會裁處，依性平法最高可罰150萬元，就為了遏止歧視性傾向、辱罵LBGTQ族群等行為，做了最好的警示。

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No.5 露出自己或碰觸他人性器官

「要看我的X照嗎」、「我下面很猛喔」很多人喜歡把這種句子掛嘴上，別以為只是隨意的一個邀請，你可能已造成對方的不適！

許多網友提到，曾在校園時期看過可怕的遛鳥俠在圍牆外徘徊，專找落單同學掀開風衣露出性器官，也曾在公車或餐館遇到用報紙、包包遮住打手槍的性騷慣犯，或是利用車輛搖晃間隙伸手觸碰他人私處，都造成受害者很大的創傷記憶。

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No.4 親吻、強抱

國民黨台北市議員鍾沛君6月8日晚間在臉書爆料，過去曾被名嘴朱學恒在一場飯局中二度摟抱強吻，並附上朱的切結書證明此事。

事實上，在諸多性騷手法之中，經常有受害者提到遭對方壓制後親吻摟抱，躲都躲不開，許多人因此害怕黑暗之處、車上，或是需要喝酒應酬的場合。

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No.3 偷窺、相機或針孔偷拍

偷窺事件其實比你想的更加層出不窮，許多人走在路上看到自認想分享的他人穿著、外表、長相，都會習慣拿起相機喀擦一聲，馬上傳給好友們討論，這樣小小的舉動也許稀鬆平常，對於被拍攝的人卻可能會是不舒服的體驗。

更令人毛骨悚然的是，在民宿、浴室、廁所、更衣間等私密場合的偷拍案件，新聞一出總是造成大家人心惶惶。

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No.2 跟蹤尾隨

搭訕算不算跟蹤？尾隨他人回家犯法嗎？許多網友都表示自己曾遇到被陌生人尾隨的經驗，雖然實務上很難判斷對方是否「正在跟蹤我」，卻真的造成受害者身心傷害，充滿不安全感。

因此，2022年6月1日公布實施的《跟蹤騷擾防制法》，就是為了預防跟蹤騷擾行為而制定的法律，主要是保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為之侵擾，維護個人人格尊嚴所制定。

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No.1 未經同意進行身體碰觸

「隨口一句稱讚、伸手出來摸摸頭」；「靠很近耳語並拉起對方的手滑動」；「一直稱兄道弟、勾肩搭背」；「詢問對方累嗎又搭肩搓揉，名義是按摩」；「這裡沒位置坐了，坐我腿上吧」，以上這些常見行為會構成性騷擾嗎？答案是有可能！

未經同意進行身體碰觸，都有造成他人不舒服的可能，尤其在職場、校園的主從、師生上對下關係，更有造成權勢性暴力的危險，人與人之間的距離需要保持一定的空間，更需要提高警覺、約束自我。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月10日至2023年06月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『性騷手法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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