丈夫私下告知家屋密碼婆婆常零預告來訪 人妻沖涼聽異聲極驚嚇

自古以來婆媳關係都是婚姻中的一大難題，有人妻早前貼文大嘆，自從丈夫將家門電子鎖密碼告知婆婆後，對方便經常獨自到家裡來，某天原PO從浴室走出來聽到廚房有聲響，本還以為有賊，但原來是婆婆沒有事先通知下來訪，「我真的快嚇死了，這樣干擾我的生活好困擾」，她曾向丈夫提議更改密碼，但對方卻反對，原PO因此感到生氣，更稱「可不可體諒我一下」，貼文引來網友熱議。

該名人妻在香港討論區以「婆婆成日無事自己走進我屋內」為題發文，指家裏裝修後轉用電子門鎖，丈夫早前將密碼告知婆婆，自此之後婆婆便經常在他們上班期間自行入屋，次數還愈趨頻密。某天原PO在家中洗澡後走出浴室，聽到廚房內有聲響，還以為有賊，不料又是婆婆在沒有通知下入屋，大嘆「我真的快嚇死了」。

由於感到非常困擾，並已影響日常生活，原PO便與丈夫提議改門鎖密碼，但對方卻認為不能將母親拒之門外。原PO感到生氣並因此與丈夫爭執，「我覺得可以讓她來家裡，但來之前可不可以通知聲先呢？到時再開門讓她進來」，更反斥丈夫沒有設身處地為她着想。

不少網友看後認為婚後就是要與夫家「打交道」，並指應根據物業誰屬而分清物主，「層樓誰買的？老公買或婆婆幫手買妳就收聲」、「最主要是妳老公問題」、「婆婆進去你的房子，我覺事很大問題」、「結婚就是這點麻煩，想到就煩不想結婚」。

有網友則支持原PO，稱許多長輩都不會給予年輕一代私人空間，令人厭煩，「距離產生美，好多人都不知道要保持距離」、「我婆婆一樣，當自己的房子自出自入，超級讓人討厭，2年前有次家族飯聚，我在親戚面前說我婆婆每天都去我房內巡視，很怕把病毒帶到我家，親戚聽完轉告婆婆，之後婆婆就很少到我家來」；有留言則給原PO建議，「下次打電話報警先，嚇嚇她都好」、「每個星期改密碼，看她能記幾多次」。

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文章授權轉載自《香港01》