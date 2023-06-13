懷孕期間最怕「這件事」？盤點媽媽們懷孕時的七大困擾！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「孕期困擾」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大孕期困擾。

對許多媽媽們而言，懷孕是一段為即將出世的孩子滿懷期待、喜悅的時光，然而在孩子出生前，孕婦們首先需要面對的是各種身心上的轉變，除了身材變了，各種孕吐、腰痠等問題更是接踵而來，而究竟有哪些事情最讓懷胎期間的媽媽們感到困擾呢？

「情緒波動大」 須留意產前憂鬱症 「身材走樣」擔心產後瘦不回來！ ▲ 網友熱議的七大孕期困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對孕期困擾話題的相關討論，發現許多媽媽都曾有過懷孕期間「情緒波動大」的困擾，感覺自己變得陰晴不定、心情時常因為過去不在意的小事情而受影響；就有一名網友發文抒發心情，提到自己在懷孕期間容易想哭、對工作感覺無能為力，後續更是患上「產前憂鬱症」，並表示憂鬱的狀況「糟糕到我們沒有辦法不去處理」、「原以為可以靠自己好好排解 ，但只有越來越嚴重」，引來不少有相似經驗的人留言「辛苦妳了，我在懷孕中期也覺得自己很沒用，每天上班都覺得好累」、「我之前也有點產前憂鬱，竟然連看到感動文章也哭得唏哩嘩啦」，還有人安慰道「情緒控管不住時，好好的發洩一下也是可以的」，鼓勵她在陷入恐慌低潮時可以偶爾出去曬曬太陽、跟寶寶多聊天，必要時便前往諮商或看身心科，正視孕期的負面情緒。

「身材走樣」也是令許多懷孕中的媽媽十分頭痛的問題，尤其到了懷孕中後期、體內寶寶迅速成長，孕婦們在運動量減少和攝取胎兒所需營養的情況下，體重經常也會隨之增加。日前就有網友在媽媽社團發問「各位馬麻在懷孕期間會很在意體重嗎？」掀起熱烈討論，有人焦慮表示「超級在意…也沒特別吃什麼還是一直胖」、「每天起床第一件事情就是量體重」，不過也有部分網友認為懷孕已經夠辛苦了，因此該「想吃什麼就吃」，點出只要孕婦開心、小孩健康平安就好，身材部分可以等到生完再來慢慢減肥；對此也有人補充，一般情況下孕期間的增重以10～14公斤為宜，但實際情況可能因個人體質和狀況有所不同，建議可尋求專業醫師提供飲食建議。

另一方面，不少孕婦也面臨「身體痠痛」的困擾，討論區上經常可見懷孕中的媽媽以「腰痠背痛」、「膝蓋痛」、「下腹痛」等各部位的不適為題發文，並請益是否有改善或舒緩方式；此外，「孕吐」也是許多人最討厭的孕期症狀之一，有網友提到自己懷孕前期孕吐狀況嚴重，「誇張到每次刷牙都乾嘔想吐，沒吃東西也想吐、吃飽也想吐」，讓其他媽媽們紛紛感同身受表示「孕吐真的超不舒服」。

除了上述症狀外，孕婦們還可能經歷睡眠品質差、排便困難導致長痔瘡等等問題，只能說懷孕是十分辛苦的過程，期間也非常需要周遭的人、尤其是另一半給予身心上的支持；祝福各位媽咪們都能找到最適當的方法減輕懷孕時各方面的不適，度過愉快平安的孕期、健康地與寶寶見面！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議的七大孕期困擾」相關討論則數。觀測期間：2023/03/01~2023/06/01，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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