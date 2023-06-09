被婆婆嫌穿著醜 媳婦一句話反嗆眾人叫好「大快人心」

婆媳關係一直以來都是不少家庭難以解決的問題，有一名女網友在臉書發文抱怨被婆婆嫌穿著醜，還把她老公也拖下水，但她不干示弱回嗆一句，讓婆婆聽了當場臉色大變，她直呼「以前我是傻媳婦，現在我知道怎麼反擊了」。

原PO在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」寫道，日前她在家中做家事時，婆婆走過來突然對她說「妳穿這樣很醜，妳老公會不會嫌妳穿這樣？」原PO聽了冷冷地回了一句「他不喜歡叫他來跟我說啊，反正我還年輕，再嫁就可以了，之前穿的那婚紗不好看，我想再穿一次」，結果婆婆氣到頭也不回離開了。

貼文一出引來眾人叫好，「人才」、「哇！妳帥翻了！誰說現在的媳婦要憋屈」、「好酸啊！不過我喜歡，有些人就是欠教訓」、「回話很犀利啊！這是婆婆自找的，怨不得人」、「回這樣大快人心」、「電得好」、「回答的很好啊，連穿著也要管是哪招？」、「惡馬惡人騎，軟弱會被人欺」。

還有網友說「婆婆一定是嫉妒妳的美，所以才說妳穿得醜」、「奇怪，婆婆都沒腦袋嗎？講這話來，腦袋是幹嘛用的？」、「幹得好，有些人就是沒事找事做」、「我之前穿破褲是直接被巫婆說像乞丐一樣」、「幹得好，不管有沒有結婚做自己就好，別在乎別人想法」、「我之前夏天穿超短熱褲，我家老公主婆婆也是有意見，我直接說『妳兒子叫我買的，他說他愛看! 有意見妳去找他』」。