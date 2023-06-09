懷孕6個月得知「完美男友」竟是人夫！對方承諾離婚…網勸：拿錢較實際

男女交往前要先確認好彼此配偶欄上的婚姻關係，免得莫名變成破壞他人家庭的第三者。一名女網友就哭訴，自己懷孕六個月才發現眼前的「完美男友」竟是有婦之夫，但對方承諾會離婚並跟她在一起，讓她相當無助「我該接受嗎？」。

該名網友在DCARD分享，她表示那時處於跟家庭鬧翻、事業也不順的低潮期，卻遇上溫柔體貼、幽默有內涵還大方的「完美男友」，於是聽了幾句甜言蜜語就暈船，也沒做好防護措施，就與對方發生關係，因當時的原po認為「在我看就算懷孕也沒什麼大不了，對象是個這麼好的男人」，結果最後竟然發現是自己被耍了。

就在懷孕6個月時，意外揭穿「完美男友」的秘密，她發現男友身分證的配偶欄上，竟寫著其他女生的名字，這才驚覺男友竟是有婦之夫。原po得知後相當苦惱，因為沒辦法墮胎且沒有能獨自扶養孩子的經濟能力，「男友說願意和妻子離婚和我在一起，並送我一台車當作補償，我該接受男友嗎？那樣我不就成了破壞別人婚姻的小三了，但不接受的話小孩該怎麼辦？」，讓她無助發文求助。

文章曝光，網友們紛紛勸她，「男生可以離婚跟你結婚，就可以跟你離婚再跟別的女人結婚，是我的話不會接受」、「人家當小三生孩子是拿房，妳只值一台車賭很大喔，車子值不了幾個錢」、「等他離婚你再來煩惱該不該嫁，你現在根本沒有這種選項」、「叫他錢拿來比較實際，但不要接受垃圾」、「知道他那麼爛，幹嘛傻傻的還把婚姻賠進去啊」。