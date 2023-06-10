出軌三年小三變新創老闆夫人 意外發現「想離婚的是她」

有時外遇的第三者，可能會順利逼到對方離婚，讓自己取代原先的配偶地位。然而這麼做，卻未必能迎來理想的結果。近來日本媒體，就報導了一則類似的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「綾香」女性，過去在28歲時，曾經在一間酒吧遇到比她大7歲，名為「和也」的男子。和也不只外表成熟帥氣，而且還是一家新創公司的老闆，氣質與其他男性截然不同，讓綾香很是心動。

兩人交往之後，和也經常帶著綾香一起到豪華餐廳、飯店等等，讓她如癡如醉。不過就在三個月後，綾香經友人告知，發現和也其實是已婚人士，卻還是選擇和綾香交往。

綾香質問和也後，和也雖然坦承已婚，但說自己和妻子貌合神離，未來打算離婚並娶綾香為妻，唯獨現在卡在妻子不願離婚這關，要綾香耐心等候。綾香聽信了和也的話，過了三年之後，和也真的和妻子離婚，並且娶了綾香。

好不容易熬成太太的綾香，結婚之後才發現不太對勁。雖然和也居住在東京精華地段，但卻是住在超過40年的老舊公寓裡。對比外遇時期出手大方，婚後的和也則變得相當小氣。本來以為是可能要支付老婆贍養費，因此經濟上比較拮据，但後來發現和也在公司的經營上，確實也碰到了一些問題。

而工作不順不只影響到經濟，也讓和也變得暴躁易怒，經常數落綾香的不是，還會拿她跟前妻比較，嫌說「前妻以前什麼事情都會幫我弄好，怎麼綾香你就不會」。讓綾香不禁要問，結婚前性格溫柔的那個和也，究竟到哪裡去了。

綾香還發現和也前妻自從離婚以後，馬上換了一個社群帳號，而且氣色變得比過去好很多，似乎有種解放的感覺。這讓綾香不禁懷疑，當初和也說前妻不願離婚，但或許事實的真相，則是前妻才是受不了精神家暴，而想要離婚的一方。也讓綾香反思，覺得自己這一切是否值得。