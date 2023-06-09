他建議女同事「凍卵」被罵噁男 鄉民白眼：誰問你意見嗎？

近期性騷擾議題延燒，多位知名人士被爆出性騷擾事件。不過有網友抱怨，他的男同事只是建議女同事在三十歲時凍卵，就被白眼並抱怨是噁男。其他人也建議，「交淺不要言深，什麼關係講什麼話，幾歲人了」，還有人反過來表示「建議男生用威而鋼會很噁嗎？」

一名網友在PTT發文表示，近日與同事吃午餐時，他抱怨顧小孩很疲倦，另有男同事提及，女性生育能力在三十歲以後就會下降，而主要原因就是卵子造成，因此男同事建議未婚女同事可以考慮在三十歲左右凍卵，未來就能有更多選擇。

該網友表示，想不到給完建議後，他發現女同事私下抱怨「男生隨便給這種建議很噁心，也不看看自己33歲也還未婚，應該先擔心自己吧」，他向女同事解釋，男同事只是分享資訊，沒有其他的意思，卻反遭她們白眼。他好奇問「男生建議女性友人凍卵會很噁嗎？」

其他人則留言「真的噁」、「不是在談你的事嗎，為什麼變成女同事被檢討給建議？」、「人家是有跟他很熟嗎？管太多了吧？關他屁事喔」、「社會上的中年老男人，就是只會整天關心女人生不生小孩，難怪被當怪老頭看待，真是噁男無誤」、「男生本來就最好別管女生的事」、「明天就被告性騷擾了」。

還有人留言「就沒人問他啊，有問過女同事想不想聽他的建議嗎？」、「本來就不適合啊，人家又沒問雞婆給什麼意見」、「建議他用威而鋼會很噁嗎？」、「不對他人私事做評論這應該是很基本的社交禮儀，連這個都不懂被罵噁正好而已」。