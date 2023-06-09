夫堅持小一兒請假2天「參加阿祖喪禮」 人妻怨被情緒勒索

台灣傳統喪禮多會一連舉辦多日，並請專人到場誦經祭拜故人，對於小孩子而言，恐怕難以承受長時間的跪拜。一名人妻抱怨，老公堅持要小學一年級的兒子請假兩天，以參加其曾祖母的喪禮，其中一天必須整天唸經，讓她非常無奈，痛批是情緒勒索。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，她的老公堅持要小學一年級的兒子參與其曾祖母的喪禮，為期兩天，且都是平日，因此必須與學校請假。然而其中有一天必須整天誦經，對於身為過動兒的兒子來說，根本不可能一整天都乖乖坐著服喪。

該網友表示，她向老公反應，但老公卻推給公婆，並說「那是他阿祖，送她最後一次會怎樣」。她表示，明明在小孩曾祖母過世當天，他們也都立刻趕回家幫忙唸經作法，平常也是他們最常回家探望曾祖母，其他親戚也不會全數出席喪禮，難道只有這兩天不出席，就代表不孝或不愛家人嗎？

其他網友則留言「小一應該一星期應該只有一天是上整天課，可以在中午下課之後過去致意一下就好了」、「其實也不用在意其他親戚怎麼說怎麼做，你們自己問心無愧就好了，別人怎麼看待，心裡怎麼想是他家的事，並不會影響到你的生活」。

不少網友都認為應該讓小孩到場，留言「我只能說，你平日做再多，結果關鍵的那幾天你沒出現，人家的結論就是：你都沒做事，你都沒出現...這是人性」、「那是你老公的親人長輩，他選擇去送最後一程對他而言或許是他對該長輩所能盡的最後一次孝道了，我覺得你應該尊重他的決定」。

還有人直言「今天是先生的家人過世！妳替孩子找那麼多藉口、如果是你自己這邊的親人走了！是不是也可以一樣比照辦理？」、「自私的想法看不見大局的！由此可見先生的家庭教育是很不錯的，有責任感，也懂世故，他帶小孩去也是一種機會教育，這種道德倫理是學校學不到的」。