給男友的錢被拿去約其他女人！她「年近60仍單身」發警語不談感情

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性感情路遭遇背叛，決定單身至今。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性感情路遭遇背叛，決定單身至今。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代不婚的人越來越多，而選擇單身的人，都有著自身各自的理由。近來日本媒體，就報導了一位放棄感情，年近60仍維持單身的女性生涯。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名美香的58歲女性，當初從大學時期來到東京，並且畢業找到工作。然而，她卻在職場裡和一位大他25歲的男上司產生不倫關係，並且東窗事發，結果造成對方離開了公司。

得以留在公司裡的美香，雖然遭到同僚們的側目，卻反而激起了他的鬥志。往後她埋首於工作之中，覺得事情是越做越有趣，常常忙到最後一班電車了才離開。她就這樣工作到了30歲，並被獵人頭公司看上，挖角到其他企業上班。

由於幾乎都在工作，連假期都捨不得放，讓美香往後與戀愛幾乎絕緣。即使有人主動約她，也會因為需要工作的關係拒絕。直到快40歲，她才終於有一個交往對象，還曾經一度同居。但後來美香發現她給男子的錢，對方卻拿去和其他女性約會，結果導致感情破局。

從此之後，美香更認為「只有工作不會背叛」，對感情不抱持著期望。如今年過50，仍然處在單身狀態。當初身邊同齡的人，孩子都已經長大，甚至還有了孫子。不過她還是堅持自己的選擇，近來也開始學習鋼琴，希望能有別於一般結婚生子以外不一樣的人生道路。

日本 約會

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