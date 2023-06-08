送蛋糕到校為兒慶生 幼稚園稱「影響價值觀」逼轉學 網傻眼：何不機會教育

有位網友在匿名公社抱怨，讀幼稚園的兒子過生日，她準備了手工餅乾和蛋糕分享全班小朋友，隔天接獲園長通知，很多家長投訴她「影響孩子價值觀」，園長要求孩子轉學，讓她很無言。

原po說，兒子生日她特別去甜點店訂了手工餅乾和蛋糕，想讓全班同樂。小孩回家很開心，老師當場也沒說什麼。隔天原po接到園長電話，說共有6位家長抗議這樣慶生行為造成困擾，會讓孩子產生比較心態，影響孩子的價值觀。

園長坦承無法得罪其他家長，還要原po「別難為她」，請原po近期將小孩轉學。原po不滿，質疑「這些家長的教育是外包了嗎」，價值觀是家長該教小孩的事，「我只是拿個餅乾買個蛋糕，就可以影響到別人的價值觀？」

不少家長傻眼，「不能帶就宣導就好了，要求轉學有誇張到，而且當下是要人家轉去哪裡」、「老師沒禁止家長帶蛋糕，現在園長卻要你轉學是不合理的，這種幼稚園讀下去也沒意義了」、「拿蛋糕跟小餅乾之前老師不知道嗎？為什麼吃完了才在那邊抱怨 ？小孩價值觀扭曲？不會機會教育一下喔？」、「現在的教師跟家長臨場反應做機會教育不懂嗎？團體生活本就是孩子走向社會化的過程，跳過會讓人格變得只有自我，失去了教育的目的」。

過來人說話了，「我女兒上學的幼稚園，別班小孩生日，請雞蛋糕車去學校現做給全校吃，全校很開心啊」、「小孩幼兒園都是壽星帶東西去發送呀！價值不是重點，而是小孩開心」、「我小孩幼兒園做法是，學校每個月都有慶生日，當月壽星一起過，園長在入學前都會跟家長說別另外帶蛋糕到學校，怕小孩會去攀比」、「因為小朋友會回家吵，上次那個誰誰媽媽就有送蛋糕來，為什麼我生日就不能送蛋糕，家裡的爸爸媽媽還要花時間解釋」。

有人說出大實話，「有沒有先尊重過學校跟學校詢問？這樣做是真的會造成比較心態跟帶來困擾，也許這對你來說沒什麼，但是有些家庭可能會有壓力」、「可能是你小孩上的幼兒園平均家庭都不富裕，認為你買蛋糕餅乾。以後她們也必須跟你一樣所以感到壓力」。有人安慰媽媽轉學也好，「擔心你寶貝被排擠，畢竟有些家長眼紅，而園長又怕事，轉走是最好的」。