快訊

種族歧視害慘小美人魚票房？網友：東亞不吃政治正確這套

廣末涼子被爆夜會名廚「雙不倫」 老公首發聲了！

鐵飯碗生鏽了？年輕公務員爆離職潮：只剩穩定卻沒尊嚴

送蛋糕到校為兒慶生 幼稚園稱「影響價值觀」逼轉學 網傻眼：何不機會教育

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生日蛋糕示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生日蛋糕示意圖。圖片來源/ingimage

有位網友在匿名公社抱怨，讀幼稚園的兒子過生日，她準備了手工餅乾和蛋糕分享全班小朋友，隔天接獲園長通知，很多家長投訴她「影響孩子價值觀」，園長要求孩子轉學，讓她很無言。

原po說，兒子生日她特別去甜點店訂了手工餅乾和蛋糕，想讓全班同樂。小孩回家很開心，老師當場也沒說什麼。隔天原po接到園長電話，說共有6位家長抗議這樣慶生行為造成困擾，會讓孩子產生比較心態，影響孩子的價值觀。

園長坦承無法得罪其他家長，還要原po「別難為她」，請原po近期將小孩轉學。原po不滿，質疑「這些家長的教育是外包了嗎」，價值觀是家長該教小孩的事，「我只是拿個餅乾買個蛋糕，就可以影響到別人的價值觀？」

不少家長傻眼，「不能帶就宣導就好了，要求轉學有誇張到，而且當下是要人家轉去哪裡」、「老師沒禁止家長帶蛋糕，現在園長卻要你轉學是不合理的，這種幼稚園讀下去也沒意義了」、「拿蛋糕跟小餅乾之前老師不知道嗎？為什麼吃完了才在那邊抱怨 ？小孩價值觀扭曲？不會機會教育一下喔？」、「現在的教師跟家長臨場反應做機會教育不懂嗎？團體生活本就是孩子走向社會化的過程，跳過會讓人格變得只有自我，失去了教育的目的」。

過來人說話了，「我女兒上學的幼稚園，別班小孩生日，請雞蛋糕車去學校現做給全校吃，全校很開心啊」、「小孩幼兒園都是壽星帶東西去發送呀！價值不是重點，而是小孩開心」、「我小孩幼兒園做法是，學校每個月都有慶生日，當月壽星一起過，園長在入學前都會跟家長說別另外帶蛋糕到學校，怕小孩會去攀比」、「因為小朋友會回家吵，上次那個誰誰媽媽就有送蛋糕來，為什麼我生日就不能送蛋糕，家裡的爸爸媽媽還要花時間解釋」。

有人說出大實話，「有沒有先尊重過學校跟學校詢問？這樣做是真的會造成比較心態跟帶來困擾，也許這對你來說沒什麼，但是有些家庭可能會有壓力」、「可能是你小孩上的幼兒園平均家庭都不富裕，認為你買蛋糕餅乾。以後她們也必須跟你一樣所以感到壓力」。有人安慰媽媽轉學也好，「擔心你寶貝被排擠，畢竟有些家長眼紅，而園長又怕事，轉走是最好的」。

延伸閱讀

侏儒河馬母子生日 壽山動物園特製蛋糕慶生

濫用特別費與家人吃牛排蛋糕 北市府前公燈處長陳榮興遭訴

台首大末代畢業典禮倒數 教育部將南下安置學生轉學

陳妍希慶生「帥尪迷你版陳曉都在場」　40歲心願回應酸民「修很大」？

相關新聞

給男友的錢被拿去約其他女人！她「年近60仍單身」發警語不談感情

現代不婚的人越來越多，而選擇單身的人，都有著自身各自的理由。近來日本媒體，就報導了一位放棄感情，年近60仍維持單身的女性生涯。

送蛋糕到校為兒慶生 幼稚園稱「影響價值觀」逼轉學 網傻眼：何不機會教育

有位網友在匿名公社抱怨，讀幼稚園的兒子過生日，她準備了手工餅乾和蛋糕分享全班小朋友，隔天接獲園長通知，很多家長投訴她「影響孩子價值觀」，園長要求孩子轉學，讓她很無言。

我的失敗百科全書／郭珊｜油膩的中年危機

都說失敗為成功之母，可是，成功見首不見尾，失敗倒是誰都遇過。廖玉蕙為了作一個孫女長大後是國手的夢，矢志學會游泳，但她要先通過換氣的考驗。駱以軍感嘆，那麼多離奇古怪的事情像爆米花一樣撒他身上，難得他還能平安活到半百。又有多少人像何致和一樣，不管在球場或在電視前觀賞球賽，只要是他支持的隊伍就一定會輸？曾任電視主播的朱國珍，為了一次醫美，幾乎毀掉她的開麥拉費司。年近中年的郭姍，則因為長跑三年卻依然是個油膩的胖子而苦惱。 【精彩語錄】這場愈演愈烈的全民群嘲，證明了生活中最不缺的有三件東西：帳單、衰老的加速和發福的機率。 當你一不留神把它們給湊齊了，就會自動獲得一項「福利」——當然不是集齊龍珠召喚神龍——而是不請自來的「中年危機」。

一句好話

成功要靠學識與膽識，不能靠公式。

【江流千古意——契入中國文化的16個關鍵詞 之三】林谷芳／「儒釋道」──中國文化的鐵三角

人間性與漢字讓中國文化有著「神聖性與世俗性交滲」、「一元性與多元性並存」的基底特質，但此係總體就其基礎形貌立言，真要體得中國文化，還得更具體地切入其中的實質內容。就此，核心觀照必在「儒釋道」三家。以之，中國文化方顯深厚，與其他文化才更清晰有別。

【慢慢讀，詩】琹川／時光如河

1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦