怨夫「錢不給我管」！人妻質疑不受信任 過來人訴辛酸事打臉

維持家計是夫妻的共同責任，要如何運用彼此的薪水需靠雙方達成共識。一名人妻抱怨丈夫不敢把錢交給她管，彷彿是不夠信任她，結果未得到支持，反遭網友們一面倒「再教育」，認為她觀念應修正。

「結婚後男生不是應該都會將存款和薪水主動繳交老婆保管嗎？」這名人妻在臉書社群「匿名公社」發牢騷，指責丈夫未能做到把自己的錢「上繳」、有需要再跟老婆「請款」這件事，而是堅持雙方的錢各自管理，並交出部分薪水到共同帳戶，支付平時共同的花費。

發文者質疑丈夫是不信任她，才會「不敢把錢繳交給我」，不滿的說，「我又不會亂用，身分證、印章也不敢拿給我保管，都是夫妻了還這樣提防」，還附帶哭臉的詢問眾網友：「你們應該不是這樣吧？」

然而她並未獲得網友贊同，反遭一面倒的反彈聲浪打臉，「交給哪方都可以，講好就好，但『應該』這種想法是不對的」、「妳的錢為什麼不給老公管呢？難道妳不信任他嗎？」、「現在很少聽到老公要把錢交給老婆管的，至少我周圍朋友都沒有」。還有人酸「我家都是我老婆把錢全上繳給我，因為她很信任我」、「結婚十幾年我老公的一切都還掌握在我婆婆手裡，妳有比較安慰嗎？」

許多網友更試圖矯正她的過時觀念，「不是應該交給誰，而是應該成立共同帳戶吧」、「為什麼薪水要給老婆保管？是哪個年代的舊思維？我家都各自管各自的，但以公共家庭支出為優先，剩下的就是自己的」、「夫妻除了共同帳戶外，其餘應該經濟自主管理」、「我老婆自己賺的錢是她自己的，也沒有什麼共同帳戶，彼此有難還是都會出錢幫忙。這就是信任感啊！」、「自己管好自己的就好，互相尊重彼此」。

有人則認為，若要交由一人管理，要選的也是「擅長理財」的那方，更有網友道出悲慘過去，「我一個月都拿3萬回家，年終獎金也給她，結婚8年，問老婆還剩多少錢，金額是0，我滿頭問號，現在也在離婚協議中！」、「我公公就是把錢都給我婆婆管，結果被倒會還不止一次」。