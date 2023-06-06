男友媽賣粽子...喊她休假來幫包問「有薪水嗎」被罵白目 網一面倒勸分

端午節就要到了，很多人應景賣粽子。原po在匿名公社發文，「幫未來的婆婆包粽子賣，不能拿薪水嗎？」，男友媽媽接到粽子大訂單，叫她來幫忙，於是她整個周末都在包粽子，回家前她問「這兩天有薪水嗎？」結果惹怒準婆婆。

原po說，男友三月已上門提親，但是婚期還沒敲定。準婆婆端午接到粽子大單，她周休兩天都去男友家打工包粽子。當她包完兩天，問到「有薪水嗎」，卻被人在公司加班、兩天都沒有來幫忙的男友姐姐嗆「幫家裡忙還要什麼薪水？」，男友媽媽更直接臭臉，拿給她一串肉粽說「當成薪水」，原po笑笑收下。

原po回家後，男友告知說家人覺得她沒禮貌，媽媽更認為她太愛計較，「對於婚事要再考慮」。原po擔心對方家想悔婚，男友安慰，他媽應該是說說而已，又勸原po「以後講話不要太白目，有話就講很沒禮貌」。原po很無奈，想問自己真的做錯了嗎？

網友一面倒勸分，「你確定要嫁？」、「趕快放生！下一個未來婆婆會更好」、「媽媽、大姑、兒子都很有問題，感覺這一家門不能進啊」、「未來的婆家太早當妳是自己人，妳也沒想當自家人...別結了吧！早晚會離」、「疙瘩已經造成，以後日子不好過了」、「趁早止損吧！不然真的嫁過去，有得妳哭的。」。

有人認為準婆家很會算，「有關勞力，就是自己人，有關禮數財產，就變外人」、「通常愛計較的人都會故意設陷阱給你，然後再說你愛計較！真的快逃」、「愛計較，慣老闆口語」、「嫁進去前就這種嘴臉，嫁進去之後只會被剝削的更厲害而已」、「婚前便宜勞工，婚後免費奴工」。

也有人認為要看平常相處之道，「要看看這婆婆平時怎麼對她，如果平時真的很疼，開口要薪水確實白目，如果不是，真的不用嫁了，嫁去當外傭而已」、「只能說兩邊都是愛計較的」、「一般是不會問有無薪水，但幫忙完長輩會多包一些做回禮」、「替婆家跑腿做事，一律叫自己老公給薪水才不傷和氣」。