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妻戳穿保險套逼婚…產後偕「乾爹」出走 女兒1個舉動暖哭單親爸

香港01／ 撰文：田中貴
女兒親手向父親送上兩粒金莎巧克力和親手寫上「謝謝爸爸」的字條，令單親爸爸非常感動。（Dcard討論區圖片）
女兒親手向父親送上兩粒金莎巧克力和親手寫上「謝謝爸爸」的字條，令單親爸爸非常感動。（Dcard討論區圖片）

單親家庭雖然並不完整，但親情一樣可以很暖！台灣1名當外送員的單親爸，表示年輕時得過且過，被女友故意戳穿保險套致懷孕逼婚，但誕下女兒半年後，妻子卻與「糖果爸爸」（ Sugar Daddy，即「乾爹」）出走離家。雖然失去妻子，單親爸為了女兒而開始有了人生目標，「希望這孩子能好好長大」，輾轉從事全職送外賣，「沒日沒夜的跑，能多跑一單是一單，多賺一趟是一趟」，女兒亦很懂事，努力讀書，甚至考取95分高分和申請到助學金。

單親爸帶女兒去「吃牛排」慶祝，豈料回家後女兒親手向他送上2粒金莎巧克力和寫上「謝謝爸爸」的字條，令他暖得「眼淚真的守不住，就這樣一顆一顆掉下來」，並承諾「會更努力的，會更努力把我最好的給妳」。貼文滿滿的「洋蔥」令網民喊爆，紛紛留言「獨自扶養真的很辛苦，希望你能夠撐過這個難關」、「好溫暖，謝謝你一直守護你的女兒」。

樓主在「Dcard討論區」表示，自己「以前就不愛唸書，也不是唸書的料」，畢業後沒有特別人生目標，所以打散工，並且和1名女子交往「沒有遠大的憧憬，想這樣悠閒過完下半輩子就好」，豈料女友突然懷孕而要求結婚，樓主認為要負責任就去登記，後來才知道她是故意戳破保險套，但已經米已成炊。

女兒出生半年後，妻子卻跟隨「乾爹」離家，「孩子就好像是個玩具，說丟掉就丟掉」，雖然獨自養育孩子非常辛苦，但樓主發現「人生也從這時候開始出現目標，這是不曾有過的事，希望這孩子能好好長大」。最近數年換了幾份工作，最後擔任全職外賣員，為了讓孩子有正常生活，樓主「沒日沒夜的跑，能多跑一單是一單，多賺一趟是一趟」。

女兒非常懂事，小小年紀不會吵鬧，平時知道要好好讀書，在課業上從來沒讓父親操心，今次甚至考取95分，成績比父親更好，所以樓主上月為女兒申請助學金，經過數周的等待後，收到3,000新台幣，樓主就為女兒把錢儲起，「希望能給她積少成多、小錢變大錢的觀念」。

為了獎勵女兒努力，樓主帶她去吃牛排慶祝，詎料回家後，女兒在睡前躡手躡腳走到樓主身旁，給了2粒金莎巧克力和她親手寫的紙條，內容正是「謝謝爸爸」，她強調其中一顆分給老師，多謝老師認真教書。

樓主形容「看到的時候眼淚真的守不住，就這樣一顆一顆掉下來，這孩子這麼小卻這麼懂事，懂事的讓人很心疼」，多謝女兒「這麼溫暖，爸爸會更努力的，會更努力把我最好的給妳，謝謝妳一直都這麼乖巧懂事」，並將兩粒金莎巧克力、字條和助學金獎金拍照上載至討論區。

貼文充滿「洋蔥」，令到網民感動不已，有人留言「獨自扶養真的很辛苦，希望你能夠撐過這個難關」、「好溫暖，謝謝你一直守護你的女兒」，亦有人大讚樓主女兒「小時候就懂得感恩，這種小朋友越來越難得」、「女兒真的很懂事，當爸爸最堅強的後盾」，更有網民讚樓主「好爸爸必須推的吧，加油啊！你是個負責任的爸爸！帥氣！」

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文章授權轉載自《香港01》

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