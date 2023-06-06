嫉妒前輩老婆不是她！OL外遇逼問「何時結婚」卻遇意外結局

感情的世界錯綜複雜，有時喜歡上的人，並不一定是正式交往、結婚的對象，結果往往會引發紛爭。近來日本媒體，就有這麼一則感情案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名友香的28歲女性，大學畢業後曾經到一家金融公司上班。友香在公司內，遇見一位大他四歲的男性前輩和也。和也經常在工作上幫助友香，平時兩人也會相約吃飯，彼此間互相都有好感

然而，和也本來就有一位交往多年的女性，後來他也和那位女性一起結婚。在結婚典禮結束後，和也帶著他的老婆，和公司的同僚們續攤。看著前輩和老婆親密的互動，讓友香感到相當嫉妒，認為自己一直以來都那麼喜歡和也，更確定和也對她有意思，卻沒能如願在一起。

就在結婚一個月後，和也有次約友香去吃飯，席間友香直接坦承對和也有意思。和也這時也表示喜歡友香，結果兩人如此告白之後，開始發展出不倫的關係。

兩人在相約時，友香多次直言，說希望能與和也結婚，但和也都沒有接受，只說這是不可能的事情，且妻子也在一年之後懷了孕。但友香仍不放棄，還是不斷持續追問和也。

最終，和也直接跟友香表示，自己已經和妻子坦承外遇的事情，而且打算直接辭職到其他地方工作。這讓友香感到非常意外，覺得即使沒辦法結婚，但以為至少能維持著外遇關係，但和也卻堅決離開，連退而求其次都沒辦法繼續，只能眼睜睜看著這段感情就此消失。