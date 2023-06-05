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首次和男友爸媽吃飯卻被要求「自己買單」 她尷尬假笑急掏錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享和男友爸媽吃飯的尷尬經驗。 示意圖／ingimage
一名女網友分享和男友爸媽吃飯的尷尬經驗。 示意圖／ingimage

大部分情侶穩定交往一段時間後，便會和對方家人吃飯。不過，一名女網友在網路上發文，表示日前和男友爸媽吃飯，因為擔心首次見面就讓對方破費會不太好，所以自己特地準備價位差不多的伴手禮。結果到了結帳環節時，男友媽媽卻開口「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？」讓她感到非常尷尬。

昨（4）日一名女網友在Dcard上以「和男友家長吃飯，對方沒有要幫我出錢」為題發文，她透露上週第一次和交往一年多的男友爸媽見面，當天也一起吃飯，價位大約是一個人1200元的餐廳。原PO坦言自己清楚和男方爸媽吃飯「預設對方幫忙出錢」聽起來不太合理，但也以為這是一種約定俗成的習慣，「就像男方之後和我爸媽吃飯，我爸媽也不會讓他自己掏錢，肯定也是我爸媽請客」。

原PO表示因為事先知道要去吃餐廳，認為平白無故給對方請客不太好，所以自己也特地準備價位差不多的伴手禮。原PO認為吃飯期間的互動都很正常，男方爸媽感覺也是正常人。沒想到當男友爸爸起身要去結帳時，男友媽媽突然對男友說，「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？」原PO聽到後非常尷尬，「我當場馬上揮手說不用啦，我夠錢，只能假笑到嘴角都在抽搐」。

原PO表示男友後來說要幫忙付錢，男友媽媽又開口「你不是說什麼你們都AA制？」原PO這時馬上拿出錢包把自己的部分付掉。原PO坦言雙方家庭都屬於中高收入，自己回家後腦袋也一片空白，雖然男友一直道歉，堅持要把吃飯錢轉給她，而且會再跟媽媽討論這件事，「但事後得知他媽媽完全不覺得需要幫我出錢，我就不懂了，是他們太不社會化，還是我不該這樣預設？真的想不透」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「惡婆婆警報」、「瞎爆了，這種父母超級雷」、「除非嫁過去不太會跟他父母接觸到，不然早晚會離婚」、「感覺下馬威+1，這媽媽好心機」、「如果要走長遠，不要戀愛腦認為男方可以為了妳而跟家人不親近」、「別人的女兒不用疼的概念，未來是惡婆婆的機率太高」。

也有網友提到，「好扯喔，我朋友或另一半跟我家人吃飯，我爸媽一定是會請客結帳，不管是吃餐廳、小吃、飲料都一樣，這家人也太小氣了吧」、「我跟男友爸媽吃飯，他們從來沒讓我付過錢，有時候我想請客也會被拒絕」、「我跟男友家人出去，無論是吃飯還是過夜住宿，從來沒付過錢」。

Dcard

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