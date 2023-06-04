姪子結婚她霸氣包36000 慘遭嫂嫂酸「1句話」：我真的錯了嗎？

禮金的多寡，總是讓人傷透腦筋，如果包太少，恐怕會傷及到雙方感情。近日有一位女網友表示，哥哥的小孩結婚，身為姑姑的她和先生一起參加婚禮，包了36000元給姪子，結果卻被嫂嫂酸「至少要包66000才能看吧！」，讓她當場傻眼。

一名女網友在臉書「匿名公社」發文寫道，哥哥的小孩在5月底結婚，自己身為姑姑認為禮金絕對不能包太少，婚禮當天，她和先生一同出席，兩人一共包了36000元給姪子。

沒想到婚禮結束後，嫂嫂跑過來酸她，「妳做人家姑姑才包36000，至少也要包66000，才能看吧」，讓她瞬間傻眼，心想「包36000真的太少嗎？」，後來跟先生討論後，為了不讓哥哥難做人，於是又多包了30000湊成66000，但她還是很疑惑「身為姑姑包36000，真的太少了嗎？」

不少網友看完挺她說，「36000很多了！不需要為了貪得無厭的人修改自己的標準！」、「台灣的紅包文化最不舒服了....多少錢能比較親？量力而為就好了啦，何必包面子的呢？」、「要問妳家小孩結婚，妳大哥家是否加倍包回」、「這是親情勒索吧」、「好奇問，妳哥知道嗎」。