最慘婚禮！遭岳父看不起「女方家0人出席」 他心態崩了：還說我貪圖錢

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聯合新聞網／ 綜合報導
感情是兩人的事，結婚卻牽扯兩家人。 圖／ingimage
感情是兩人的事，結婚卻牽扯兩家人。 圖／ingimage

感情是兩人的事，結婚卻牽扯兩家人，有網友昨（3）日表示，妻子家世優渥，即便對方不在意自己的條件，岳父也極力反對，甚至婚禮當天女方家沒有任何親戚出席，讓場面非常難看，原PO為此感到自卑，也冒出「是否配不上妻子」的念頭。貼文一出，引發網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，岳父是科技公司高級主管，年薪據說兩千多萬，手上還有許多股票，三個女兒條件基本上也非常優秀，她們結婚的對象家裡還有開上市公司的。其中一名女兒也就是他的妻子，職業是具有菁英形象的醫生，「我無論學歷還是收入都和她沒法比，甚至年薪還不到百萬」，即便如此，對方並不是很介意，認為個性好、不要大男人才是重點，兩人交往兩年多也步入禮堂。

但這段關係並非一路順遂，「岳父卻始終看不上我，甚至當我和妻子的面把我比喻成『吃三星千金李富真軟飯的任佑宰』，說我這樣的人只是做做樣子看上她的錢，結婚後馬上就會變臉，要女友找個門當戶對的」。原PO說，其他人雖沒有當面指責，但也都表現出非常不屑、看不起的樣子，基本不會和他講話。

原PO表示，這些人之前知道他們要準備結婚時，更是各種情緒勒索，甚至婚禮當天，「妻子那邊沒有任何一個親戚參加，場面非常難看」，雖然妻子表現出不論如何願意和原PO在一起的樣子，但他還是不斷懷疑這段婚姻是否真的能維持住，自己是不是確實配不上對方。

對此，網友們紛紛表示，「你老婆承受的壓力比你大千萬倍都還是選擇你了，你到底有什麼好怕的」、「都結婚了才在動搖也太廢了吧，直接坐實娘家對你的鄙視耶，想想一直相信你的老婆好嗎，你現在後悔真的會害死你老婆」、「我爸開上市公司，我姐夫開砂石車、連結車那種，我老公在市場當盤商，我爸媽都只說，只要肯為了家庭妻小打拚，沒有不良嗜好就是好，你岳父眼睛是長在天靈蓋嗎」、「看不上就看不上，沒住一起也沒差，婚禮不來是他們的選擇，你沒必要在意」。

也有網友勸離，要是沒自信還是早點分開，不調整心態的話，自卑早晚會壓垮心理狀態，也壓垮兩人的婚姻。

Dcard 上市公司 婚禮 婚姻

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