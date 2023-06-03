可以接受速食愛情嗎？反方網友：談不出結果更空虛！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「速食愛情」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於速食愛情的正反觀點為何。

現代社會中，許多人追求快速、有效率的生活方式，這樣的風氣在無形之中影響了不少人的感情觀，加上交友軟體興盛，帶起一股「速食愛情」的風潮。不過每個人對於感情的追求都是不同的，而網友對於速食戀愛的接受與否又是基於哪些原因呢？

速食愛情只是「各取所需」？小心關係結束時「倍感空虛」 ▲ 可以接受速食愛情嗎？網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網路上針對「速食愛情」話題的相關討論，發現不少網友對速食愛情的接受度頗高，認為其盛行是源自於愈加開放的社會風氣及講求效率的生活步調，而進入速食戀愛的雙方只是在這樣的環境下「各取所需」，沒理由遭到反對或撻伐。就有人提到「人本就是社會性動物，大家都會想要抱團取暖找個伴」，表示無論是因無暇經營穩定關係、或不希望被忠誠綁住而失去自由，人大多都還是希望身邊有人陪伴，而速食愛情正可以滿足這樣的需求；對此，有人也留言「不管是不是速食，有得吃總比餓死好」，點出速食戀愛能讓人以最快速有效的方式填補身心上的空虛。另外，部份網友也提到，透過速食愛情多多接觸不同對象沒什麼不好，反而可以經由每段感情的學習，讓自己往後更加懂得如何與交往對象相處；例如有網友便分享「年輕時多看、多比較、多累積經驗，才會知道自己適合什麼樣的人」，認為在雙方合意、且有好好保護自己的前提下，經歷過的幾段速食戀愛也可以是將來使自己在感情中愈趨成熟的養分。

另一派網友則較無法接受這樣匆匆開始又結束的交往方式，便有人形容速食戀愛像是「花了時間談卻談不出結果」，認為投注心力卻無疾而終的感情容易讓人在關係結束後「倍感空虛」；也有網友分享自己的經驗，表示自己在戀愛中屬於「既然談了就想努力一直走下去」的類型，若另一半最初表現得十分熱烈、後期卻迅速顯露出無心經營感情，會讓人「真的很受傷」。此外還有人提到，找到契合的另一半、經營穩定且能相互扶持的感情，遠比速食戀愛帶來的刺激感更重要，直言「與其為了填補空虛隨便找一個將就，還不如一直單身，找到一段彼此真正互相喜歡的感情」，引來不少網友贊同「比起曖昧不明的新鮮刺激，還是想找到契合的人」、「慢慢來、彼此聊出好感和默契才有下一步，這種感覺才叫做戀愛啊！」。

每個人看待感情的想法和觀點都不盡相同，而速食愛情同樣沒有絕對的對與錯，問題在於交往中的雙方對這段關係的想像是否是一致的，祝福各位都能找到與自己價值觀契合的另一半！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「可以接受速食愛情嗎？網友正反議論焦點」相關討論則數。觀測期間：2022/05/2012023/05/25，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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