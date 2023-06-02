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電視購物送到家！婆婆推媳婦應門稱「沒這人」 原因曝光眾人氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
快遞示意圖。 圖／ingimage
快遞示意圖。 圖／ingimage

隨著科技發達，網路購物或者電視購物變得相當普及且方便，但也時常出現顧客下訂後卻不取貨的情況。一名女網友表示日前有快遞員送貨到家中給婆婆，但婆婆卻要她去告訴對方沒這個人，事後得知原因讓女網友很傻眼。

這名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，前幾天有快遞員送貨到家中，而收件人是婆婆的名字，但婆婆卻叫原PO出去應門，並且告訴對方「沒有這個人」。原PO照做後，等快遞員離開，她詢問原因才知道是因為婆婆在電視購物訂東西，但事後反悔不想買，又不知道怎麼取消，只好搞失聯、不取貨。

原PO聽了很無言，「都會打電話用電視購物了，竟然不知道再打一通電話取消就好。還讓快遞員白跑一趟」。

眾人全都大罵婆婆是奧客，「沒水準啊…這樣會害到外送員，資料正確的話，公司可能會以為是外送員不想送用騙的」、「暈倒了！將心比心，若是今天送貨員是自己的兒子」、「婆婆就是奧客」、「這樣的行為不好，外送員白跑，他們很辛苦的」、「直接跟宅配說拒收就好了，幹嘛騙司機？」、「每天蝦皮都領好幾包不取貨的包裹，就是有妳婆婆這種浪費別人時間的人」。

婆婆 奧客

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