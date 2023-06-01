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穩聊4個月曖昧男突「不讀不回」她哭慘 網曝不暈船絕招

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友和一個男生穩聊了4個月後對方卻突然不讀不回了，令她不禁開始胡思亂想，甚至莫名流淚，於是向網友們求助。圖片來源／ingimage
有網友和一個男生穩聊了4個月後對方卻突然不讀不回了，令她不禁開始胡思亂想，甚至莫名流淚，於是向網友們求助。圖片來源／ingimage

不少人因工作忙碌能夠接觸異性的機會不多，會使用交友軟體認識異性及對象。一名網友和一個男生每天傳訊息聊天，聊了4個月後對方卻突然不讀不回了，令她不禁開始胡思亂想，甚至莫名流淚，於是向網友們求助，「誰來打醒我，讓我別再想他」。

一名網友在Dcard「感情版」發文，她和一個男生每天傳訊息聊天，聊了四個月，有一天對方卻忽然不讀不回了，令她相當難過，「沒想過這一天來得這麼快，狠心的是他，竟然不是我，沒想到人家比我乾脆多了，我像個傻子哭得死去活來」，她甚至三不五時就會胡思亂想，莫名地流淚、心情抑鬱，雖然知道對方不完美，但她仍然想靠近，放不下對方，她也不禁直呼，「習慣穩聊是件可怕的事」，想詢問網友們，有什麼方法可以別再想對方。

網友紛紛表示，「以後不能只跟一個懂嗎？」、「只是傳訊息，可以這麼暈…他這麼會撩喔？傻妹，妳快醒醒，船已經開走了，去坐下一艘」、「主動一次很難？」、「找下一個穩聊，真的不用想太多，沒見面一切都是0」、「穩聊真的很可怕，女生也很吃習慣這套，所以從現在起，手機放下去做其他事吧～轉移注意力」。

有網友則認為，純聊天就好不要太快暈船，「其實單純聊天就好，太急太快都不好～他認真你就輸了，冷靜一下多喝水沒事滴」、「穩聊不可怕，暈船才可怕」、「其實很多時候，對方只是喜歡跟你聊天並不是喜歡你，當他察覺你開始暈的時候就會逃離，穩聊並不代表雙方都是互相喜歡的關係，但是女生總認為穩聊一定有戲，這個想法一定要破除」。

有網友則是有共鳴，「我之前也是，我們每天聊天，晚上固定都會打電話，但有一天打完電話之後就再也沒有聊天了，我那天其實也是想測試，他隔天會不會主動傳訊息給我，很顯然的，沒有，就覺得我的堅持沒有意義了，他好像也不在乎，有漸漸在釋懷了，但還是難過」、「跟我一樣哈哈哈哈哈，趕快找下一個吧，真的不能只跟一個聊，會受傷」、「不讓自己太暈的方式：一對多，雖然能看淡一個人的重量，但自己想好好認識當下穩聊的男生，會把重心完全放在他身上，所以難過也特難過，只能說個人選擇，給你參考！」。

女生 愛情

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