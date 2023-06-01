糗！高二女兒桌上驚見「方形包裝」 腦補父一撕開：是檸檬口味的

現代青少年普遍偏早熟，有不少未成年學生就已偷嚐禁果過。一名父親就表示在就讀高二的女兒書桌上，發現一包包「方形包裝」，瞬間讓他嚇了一跳，直到仔細檢查後才發現是自己腦補，糗事曝光後，令不少家長們都有感。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，只見書桌上的黃色方形包裝上寫著韓文，還能隱約看見裡面有圓形形狀的商品，乍看之下與保險套有幾分相似，令原po看了相當錯愕，不敢相信女兒竟如此早熟，甚至毫不避諱直接將其放在桌上。 一名父親表示在就讀高二的女兒書桌上，發現一包包「方形包裝」，瞬間讓他嚇了一跳，仔細檢查後才驚覺是自己腦補。圖擷取自「爆廢公社二館」

但當他再仔細檢查後，才驚覺是自己想太多。黃色包裝上印著Kakao Friends的卡通圖案，且實際摸起來手感也偏硬，他將包裝打開後發現，原來只是「檸檬口味的糖果」。

文章曝光，網友們紛紛笑說，「打開發現是檸檬口味的避孕藥」、「不然這麼可愛還能誤以為是兒童尺寸嗎」、「我去我妹家玩，我兒子拿給我的時候，我也傻眼，想說怎麼可以讓孩子拿到這東西」、「她只是放了幾個裡面包糖的在桌上唬你而已」。

不過，也有人安慰原po，女兒都已經高中了，應該要有正確的性觀念，「有用比沒用還好」、「如果這是套子你應該慶幸，至少她懂得保護自己，高中有性經驗的比你想像的多，現在不是你我以前那種牽手會害羞的年代了」。