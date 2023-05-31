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喜餅該買哪家出品？她揭「友情單」1優勢 網勸退曝「兩全其美解法」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友詢問喜餅該交由朋友的工作室製作，還是購買大品牌的產品。示意圖／ingimage
一名女網友詢問喜餅該交由朋友的工作室製作，還是購買大品牌的產品。示意圖／ingimage

婚禮是人生大事，在籌備的過程中，婚紗、喜餅、場地等挑選也常讓新人感到苦惱。一名網友發文表示近期正在挑選喜餅，猶豫「該選擇友情單還是選品牌」，對此，多數網友紛勸選大品牌，並提出能兩全其美的最佳解法。

一名女網友在Dcard發文詢問「喜餅該選朋友做的還是大品牌？」原PO表示，朋友有自己的工作室，原本想交由朋友製作，「覺得既能支持朋友的事業，又能得到獨特且客製化的喜餅」。

但在溝通過程中，原PO不確定是否因為朋友很少接大單，或是經驗不太足夠的關係，「發現不如想像的順利」，因此猶豫是否要改由購買大品牌製作的喜餅，「如果真的有遇到要調整內容或是要追加，後續處理起來比較方便」。

對此，網友們紛勸原PO選擇大品牌，「喜餅不能出錯，所以建議選連鎖或是有在接喜餅的工作室」、「友情沒有那麼堅固」、「朋友溝通往往更容易出現沒有照合約走的潛在問題」、「建議還是選品牌，婚禮是很重要的事！不要為了照顧朋友生意而冒險」。

有網友也提供原PO可兩全其美的建議，表示「朋友做的餅乾甜點之類的，可以拿來當桌上禮、二進禮、Candy bar」、「可以請朋友做小餅乾，當成桌上禮給賓客帶走，不僅支持了朋友的工作室，而且也順便幫他做了宣傳」、「朋友聽起來是個人工作室，喜餅量太大他一個人絕對負荷不來，Candy bar或桌上禮、二進禮、抽獎禮等剛好，理由就跟他說爸媽要求要指定品牌，這樣也不會傷害到友情」。

喜餅 品牌 婚禮 新人 甜點

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