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什麼地獄家庭！搬進婆家淪為婢女 她被逼跪下倒水、要和親生母親當陌生人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾上網抱怨，自己只是和男友訂婚，搬到婆家後，驚覺發現自己就像是一個使喚婢女。圖為情境示意圖。圖／Ingimage
一名民眾上網抱怨，自己只是和男友訂婚，搬到婆家後，驚覺發現自己就像是一個使喚婢女。圖為情境示意圖。圖／Ingimage

一名民眾上網抱怨，自己和男友訂婚後，對方家人希望她能和他們一起同住，可是搬進去了才發現，自己就像是一個使喚婢女，要「要跪下來倒水」、「踏入婆家家門就要和母親當成陌生人」，即使跟男友溝通，男友也不能夠體諒，讓她不知道自己究竟是「僕人還是保母？」因而痛徹心扉。

一名網友在「匿名公社」抱怨，表示和男友訂婚之後，婆婆希望自己搬進去同住，搬入後才發現，他們家人卻把自己當成「僕人還是保母」，連公公喝水都要幫忙倒，「甚至要跪下來倒水才可以」，讓原PO覺得自己好像是個婢女，和男友溝通之後，男友冷冷地說「以後會習慣的」，讓原PO對他相當失望。

原PO還說，先前母親因為生病住院，想去幫忙照顧，可是婆婆卻說「妳已經是我們家的人了，妳媽媽難道不能照顧自己？還要妳這個外人幫忙照顧像什麼樣子？」讓原PO聽到相當不滿，男友這時卻還火上澆油，說「別想叫我幫妳請看護，妳嫁來我們家，跟妳媽就該是陌生人了，誰會幫陌生人請看護？還有妳跟我媽頂什麼嘴？跪下跟他媽認錯」，面對這樣未來的婆婆與丈夫，讓原PO心灰意冷，只好上網抱怨紓解心情。

網友看到貼文後都感到相當憤怒。有人建議原PO，要以自己的立場為優先考量，如果遵照他們「皇帝」、「皇后」的生活方式，只會助長他們的囂張氣勢，所以拉高姿態搬回娘家、找回自己的生活，除非那家人能夠尊重你，否則可以考慮解除婚約。也有讀者建議，只是訂婚而已，就遭到公公、婆婆這樣的對待，未來嫁過去都要一輩子這樣生活，「只會慘不會更好」，他們家缺的是簽了賣身契的傭人，不是媳婦，能離開就離開吧！

其他鄉民們也紛紛勸導原PO，「這樣還不知道要跑，以後日子會更難過」、「不要埋葬自己，任何一個為人父母的人，都不希望自己的子女過着這般的生活，儘管你的另一半有多好也沒用，因為他的家人素質太差，快退了吧！」、「不用考慮了，離開鬼屋吧」、「自己的親媽媽只有一個，婆婆的話只要妳有能力想換幾個就可以換幾個，想想看吧！」

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兩性關係 婆婆 媳婦 婆媳紛爭

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