為耳機分手！男友玩股賺20萬「拒送AirPods 3」 她怒：晚餐還我請

情侶若要走得長遠，金錢觀合不合相當重要。近日一名女網友透露，交往以來都是自己出錢得稍微多一些，沒想到最後卻因為「一副耳機」向男友提分手，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，跟男友平常都AA制，但因對方經濟能力比較差且正在創業，所以自己還是會多出一點，男友也承諾以後創業成功一定會還她、對她好。因此即便是生日，原PO也只要求對方送卡片或請吃拉麵，自己則會送男友喜歡的名牌包，更買PS5放在對方家一起玩。

怎料男友最近玩股票，賺了新台幣20萬元左右，「當天剛好有約吃晚餐，我付錢的時候，習慣性的把他的都付了（那家比較貴），回座位後問他20萬怎麼處理，他說先存起來當創業基金」。而原PO也向對方表示，下周生日可不可以買耳機送她，原本的AirPods是一代的，前幾天用丟了，且用了四年正想換一個，而男友回應沒問題，會再幫她買副「一代」。

「我說可不可以買三代給我，我會用很久，而且這算是你送我的第一個實體禮物，他卻說不要浪費錢，我們存起來」，當下原PO理智線也斷裂，問男友知不知道今天這餐就差不多一副AirPods一代的錢，對方卻表示那不然晚餐AA付掉，她怎麼小題大作，耳機能用就好，還說：「原本以為妳是體貼的女友，可以跟我創業一起吃苦。」聽完這番話，原PO也怒提分手，順便把PS5要回來。後來聽說男友還向兄弟們透露，都是因為她愛慕虛榮想要新耳機沒得到，所以分開。

對此，網友們紛紛表示，「原PO好帥！給妳一個讚！因為我是那種會一直幫對方想藉口的人，但事實就是很多人只會畫餅」、「這真的太誇張了，嘴上說他都是欠妳的，賺了20萬還不把那頓餐請下去，連禮物都捨不得買」、「從小細節就可以看出這個人的格局，不懂感恩的人，創業也不會成功啦」、「我的三代送你，你的PS5分我玩」、「賺了20萬，撇開新耳機不說，這頓好歹也要搶著主動請吧」。