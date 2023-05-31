不準孩子吃甜食！阿嬤偷買冰炫風媽一看氣炸嗆「這句」 網掀兩派論戰

不少長輩都疼愛孫子，但太過寵溺可能會造成孩子有不少壞習慣。一名網友去麥當勞看到一對母子和阿嬤在吃晚餐，小孩吵著要吃冰炫風，但媽媽不肯讓小孩吃甜的，阿嬤就偷偷買了冰炫風給孫子，不料，媽媽一看氣得回嗆，「吃了像你一樣得糖尿病」，令原po不禁好奇，「這樣正常嗎？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他去麥當勞吃晚餐時看到一對母子和阿嬤一起來吃，小孩一直吵著要吃新出的冰炫風，但媽媽不肯讓他吃甜的，阿嬤看到小孩快哭了就一直說，「買給他沒關係啦」，但媽媽仍然不肯，於是阿嬤趁著媽媽去上廁所時，跑去買冰炫風給孫子吃，媽媽回去一看到氣得狂罵小孩，「就說不可以吃甜的！」。

孩子被罵到一直哭，阿嬤就緩頰，「小孩子吃一點有什麼關係」，沒想到這句話像踩到媽媽地雷一樣，直接被媽媽回，「吃了像你一樣得糖尿病！」，場面瞬間安靜下來，媽媽發現說錯話才說不能吃就不能吃，然後把冰炫風拿去倒掉，原po看到這個狀況不禁好奇，「媽媽不給買冰炫風，阿嬤買了被罵正常嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，不同意媽媽的做法，「這媽媽之後吃不完兜著走了」、「最好吃了就糖尿病，一點胰島素的概念都沒」、「控制狂，小孩而已又不是肥宅會得糖尿病」、「不是經常吃還好吧，有的限制到小孩不管吃什麼都一副難民搶食的樣子，有比較好？」、「都吃麥當勞了還在意這麼多，有夠可笑」、「風水輪流轉，以後小孩長大換他罵媽媽」、「這媽媽講話真粗暴」、「最好她媽媽這輩子沒吃過甜點，女生哪個不愛吃甜點的」。

有網友則認為，阿嬤不尊重家長的管教方式才是問題，「因為現在一些醫生在宣揚小孩吃甜，會脾氣暴躁甚至變笨，所以一些家長非常敏感吃甜」、「重點不是吃一點不會得糖尿病，而是不能讓小孩養成會吵就有糖吃的習慣」、「長輩的管教標準不一致會讓小孩價值混亂」、「阿嬤這次買冰炫風，長大就是我要買iphone」、「正常，憑什麼只為了你想在孩子心中扮好人，就擾亂人家教養孩子」、「還是要給阿嬤面子，但還是要唸小孩，連續三天沒有點心」。