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男撞見女大生「經血外漏」糾結要說嗎？女生們真實反應曝

香港01／ 撰文：謝茜嘉
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

月經是女生每月必經之事，台灣有男大學生於網上發文表示，日前於校園內看到有女生經血外漏，他很糾結是否應該上前告知女生，擔心對方感尷尬，出於好奇下，他發文問廣大女網民：「如果遇到這事會希望被陌生人告知嗎？」帖文引來不少女生留言，一面倒說希望能被告知，否則回家才發現會更「社死」，「希望被小聲告知！會感謝你一輩子」、「不要怕不好意思，她會很感謝你，她要是回家知道她頂着沾血的褲子走一天，她一定尷尬死」。

該男大學生於Dcard討論區以「如果在路上看到女生經血外漏要講嗎？」為題發文憶述，在學校走着期間看到「一個女生大腿內側流了一條長長的血痕」，由於他身為異性又是陌生人，故很糾結是否上前告知，擔心對方感尷尬。

不少女生留言表示，男性們若發現有女生經血外漏，一定要上前小聲告知，「一定要說！不然不知道的本人回家後才知道會超崩潰」，並建議「講完馬上走掉，然後不要用奇怪的語氣或表情，不然對方會超尷尬」、「建議走到人家身邊輕輕拍一下對方肩膀，打在手機上給人家看：『不好意思小姐，提醒你一下你的褲子後面有髒污』，或是如果自己有女生友人在身邊也可以請女生跟她說」、「有外套就拿外套幫她蓋住，小聲地提醒她，經血外漏了，這沒什麼好害羞或尷尬的」。

甚至有網民分享獲陌生暖男告知經血外漏後，對方變成其老公的浪漫經歷，「我有漏出來過，有個男生直接拿外套過來幫我遮，然後在我耳邊小小聲說，我直接戀愛，他是我老公」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

Dcard 生理期

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