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閨密男友求婚派對！她誤吃婚戒蛋糕挨罵爆氣「被當小丑」 網看一關鍵：很綠茶
很多男生求婚，都會規劃驚喜橋段。有位女網友接到閨密男友的邀約喝下午茶，赴約後驚覺現場很多人，她並不知道這是求婚派對，還誤吃藏有求婚戒指的蛋糕，現場友人都埋怨她破壞驚喜，她覺得自己「被叫來當小丑」，氣到發文抱怨。
原po在匿名公社發文，說閨密男友約她喝下午茶，她到了現場才發現包括閨密在內一大群人都在。店員端上來一堆小蛋糕，只有一個粉紅色其他都粉藍色，原po拿起粉紅色蛋糕想吃，現場一堆人連忙喊著要她放下。原po沒有理會，一口咬下粉紅色蛋糕，裡面竟然藏著戒指，原來這場聚會是閨密男友精心設計的求婚派對。
現場人們怪罪原po「破壞男生的求婚驚喜」，她很不滿，「都沒人跟我說我是會知道嗎？」。原po大為光火，認為閨密都沒怪她，干那群人什麼事情？她本來就討厭去人多的地方，認為「求婚就求婚自己搞不就好了，叫我來當小丑很好笑嗎？朋友什麼閨蜜的也不用當了，不懂尊重算什麼朋友！」
網友一面倒，「自己白目還怪別人」、「好離譜，大家說不要吃硬要吃，吃出人家的求婚戒指，還在這邊氣呼呼的發文」、「真的！妳這種朋友真的不用當了」、「因為在眾人面前丟臉，現在拉不下面子，跑上來討拍反被炮」、「一堆人叫妳放下妳還不放，不懂得察言觀色？」、「白目又愛忌妒！為何要挑最特別的蛋糕吃，妳以為妳是被受矚目的公主嗎？」、「到現場妳以爲主角是妳嗎，看到不一樣的蛋糕還硬要，真的是白目沒藥醫，有妳這種閨蜜真衰」。
對於她為何會赴約，也有網友突破盲腸，「人家男友約妳，妳居然赴約，怪怪的」、「妳是不是想搶閨蜜男友？」、「妳也沒心替閨蜜高興啊！不要當就不要當，妳很綠茶耶」、「以為是單獨約，所以生氣，別人叫你放下，所以任性，看到是求婚，所以妒忌，老實說，是不是閨蜜的男友要歸Me？」
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