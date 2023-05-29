妻上網吐苦水曝「老公誇張小氣行徑」 網無言：這妳都能忍？

在婚姻中有些人會有苦說不出，日前一名人妻抱怨，她先生對她很小氣，之前一個月只給6000元伙食費，要她處理一家三口的伙食，還打算要求她繳交5萬元房租，更想將她的育兒補助拿走，網友看完驚呼「這妳都能忍？」

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她跟先生已經結婚6年，育有一兒，但平時照顧孩子都是她的責任，且老公在小孩4歲8個月前，每月只想給6000元就要她張羅一家三口的伙食，目前雖改給12000元，但仍讓她直呼「現在物價上漲，一天只有400元，真的不知道要吃什麼」。

接著原PO抱怨，老公還想跟她收5萬元房租，認為「妳住在我買的房子，所以要付費」，甚至連大姑也要求她把高檔手機讓出來，叫原PO自己買一支新機，並曾辱罵她「沒家教」，最後丈夫還想要把她的育兒補助領走，種種行為讓她忍無可忍。

文章曝光後，馬上吸引了破百則留言，網友回應「這妳都能忍？」、「還不離婚？不離婚就去找工作，硬起來啊，誰酸妳酸回去，誰罵妳就罵回去」、「妳要考慮離婚了，再繼續下去妳會活的很辛苦！」、「這種老公有什麼用？趕快離婚比較好」、「這種人的品性真的有問題，建議妳趕快離婚」。