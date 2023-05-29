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妻借3萬塊⋯尪要求「晚上肉償」 婆婆制止讓她好傻眼：壞我好事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻向老公借3萬塊繳信用卡帳單卻被老公要求「卡債肉償」，意外被婆婆聽見當場阻止，讓她忍不住說出心裡話「壞我好事」。示意圖／ingimage
一名人妻向老公借3萬塊繳信用卡帳單卻被老公要求「卡債肉償」，意外被婆婆聽見當場阻止，讓她忍不住說出心裡話「壞我好事」。示意圖／ingimage

夫妻之間總愛說些關起房門來彼此才能意會的情趣之言，但一名女網友最近透露由於上個月血拚過頭，身上沒太多現金可以繳帳單，便向老公借了3萬元應急，而老公拿錢給她時，「還笑笑地用電視劇好色員外的語氣説，錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還」，未料剛好被婆婆聽見，當場阻止兒子的「魯莽發言」，但原PO卻緩緩道出真心話，「被婆婆壞了好事啊！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示上個月失心瘋刷卡血拚太過頭，這個月現金不夠繳帳單，於是想叫老公領3萬元「借擋一下」，但老公拿錢給她時，「笑笑地用電視劇好色員外的語氣說，錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還喔」。

這原本只是夫妻之間的小情趣，未料被原PO的婆婆聽見這段對話，原PO透露接下來的劇情發展，「婆婆衝出來罵她兒子是電視劇看太多了嗎？不准這樣做！」但原PO自己也忍不住說出真心話，「婆婆妳幹嘛壞了我的好事，我也好想要『卡債肉償』，就不用還錢了呀！」

網友們都被原PO的真心話逗笑了，留言直呼「告訴婆婆：我勸妳不要多管閒事」、「婆婆管太多了」、「婆婆妳壞了人家的好事啦」、「晚上關進房間，就可以卡債肉償了～」、「我會回婆婆：這是情趣啦，不懂問公公」。

婆婆

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