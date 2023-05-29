飯店「嗯嗯啊啊」聲響遍走廊！他帶孩子入住尷尬爆「見房間1物更傻眼」

一名爸爸表示，最近帶著孩子一起到嘉義一間網紅飯店住宿，結果一出電梯門，就聽到響徹走廊的「嗯嗯啊啊」聲，讓他瞬間超尷尬，進了房間後看到飯店主動提供耳塞，才突然了解到耳塞用意，認為飯店鴕鳥心態，沒打算解決，他也提醒其他人若是親子旅行要避開此飯店，但網友的反應卻是兩極化。

網友在臉書社團「好想住飯店，好康踩雷不藏私」發文，他表示最近帶著孩子一起入住一間嘉義網紅飯店，一走出電梯門，就聽到了響徹走廊的「嗯嗯啊啊」聲，讓他和青春期大的孩子疑惑又尷尬，他只好趕快想理由解釋，「可能是在按摩，最後在拍背啦」。

原po表示，進房間後看到飯店主動提供耳塞，他才知道，其實飯店是知道隔音不好的問題，但卻沒有積極解決，反而是用這種方式解決，讓他覺得很可惜，也立刻在訂房網站發表評論，提醒大家親子旅行不要選擇該間飯店居住。

原po也說，他實際上已經住過該飯店超過20次，他也明白隔音不好，但是因為之前都沒有帶上孩子，所以就算了，他也再次提醒大家，「不想讓親子旅行整晚尷尬，就避開這間嘉義的網紅飯店」。

但文章一出，網友的反應卻是兩極化，有人認為，「早知道隔音不好，還去20幾次，這是誰的問題，旅店貼心提供耳塞還被嫌」、「重點抱怨隔音不好，但還是去了20次，偏偏這次有帶小孩」「隔音是硬體問題，要改真的很難」、「怪了，人家跟你一樣付費入住了，嗯嗯啊啊的也是在房間裡進行，也沒在公共場所傷風敗俗的，你是要飯店做什麼」。

不過也有人跟原po看法相同，「是我也會覺得尷尬，那些說要討論的，是要邊聽著對方的淫聲浪語，然後跟孩子討論這是在什麼情況下會發出的聲音嗎」、「飯店隔音不好，掩耳盜鈴，鴕鳥心態真的是不好，但我更想討論的是，都已經是青春期的孩子，還不能討論性教育嗎」。