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人妻加兒子男導師通訊軟體！婆婆嗆「成何體統」 網友全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人會利用通訊軟體LINE進行聯繫。 示意圖／聯合報系資料照片
許多人會利用通訊軟體LINE進行聯繫。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著科技日益進步，大部分的人都透過通訊軟體聯繫和溝通。日前一名網友在網路上發文，表示加了兒子學校男導師的通訊軟體，居然就被婆婆抨擊「成何體統」，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，原PO提到跟兒子的小學男導師互相加通訊軟體，方便跟導師請教關於小孩的學習進度，沒想到婆婆知道後很不高興，認為已婚婦女怎麼可以和外面男生有聯絡方式，直言「成何體統」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這位婆婆是哪個朝代的人？」、「婆婆應該不能出門也不能看醫生，因為遍地都男生耶」、「不論性別，會外遇就是會外遇，就算沒有工作、沒有朋友、沒有通訊軟體和社交軟體還是會外遇」、「現在哪個家長不是用通訊軟體跟老師溝通的？怎麼還有這麼沒知識的人生存在世界上」。

也有網友提到，「婆婆也想加老師啦，吃不到葡萄說葡萄酸」、「那叫她兒子加導師通訊軟體，有事情找她兒子，然後婆婆又會說帶小孩是女人的責任」、「叫婆婆去加，有什麼問題用她的手機聯絡」、「叫老公或婆婆加，讓他們去聯絡，妳也省事」、「加群組就好了啊，我也是加群組，就算小孩老師是女老師，我也沒加她」。

媳婦 兒子 婆婆

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