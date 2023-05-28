交往6年想結婚！準岳父大開「5條件」 竟還要幫他兒子繳車貸

婚姻牽扯的是兩家人的事，近日一對交往6年的情侶即將結婚，沒想到因準岳父超誇張的5條件，包括「幫岳父兒子結清車貸74萬、月薪只能留5千，其餘上繳」等，讓男方氣到直呼「婚不用結了！」

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，和交往6年的未婚妻準備步入禮堂，準岳父不但要求「酒席、餅錢、婚紗、蜜月、岳父母的婚禮服裝等」全都交由原PO買單，更疑似看準男方單親家庭，只有媽媽一人好欺負，獅子大開口要求5項條件：

1.房子過戶新娘 2.存摺印章新娘管 3.蜜月岳父母也要去，費用新郎付 4.幫岳父兒子結清車貸74萬 5.婚後月薪留5千，其餘上繳

對此，原PO氣到連婚都不想結了，「天下女人死光了是嗎？是的話，我買6打飛機杯啦！」

網友也紛紛表示，「怎麼有這種岳父母，趕快走吧，以後如果離婚，你什麼也沒有」、「還要幫兒子結清車貸？這個就離譜了」、「所以結婚真不是兩個人的事，還好先看清了」、「在賣女兒是嗎？就算賣也看一下女兒值不值這價，吃相這麼難看」、「給你台階下，讓你分手不要太丟臉而已，女方看不上你啦」、「你遇到詐騙集團吧」。