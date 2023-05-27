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父化療每3周要付11萬⋯婆婆硬塞紅包 她落淚：還不了的人情債

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示婆婆得知她爸爸罹病需要化療，每3周需要花費11萬元，塞了一個厚紅包給她。圖擷自爆料公社一日小編臉書
一名人妻表示婆婆得知她爸爸罹病需要化療，每3周需要花費11萬元，塞了一個厚紅包給她。圖擷自爆料公社一日小編臉書

一名人妻分享，因爸爸罹病需要化療，每3周需要花費11萬元，婆婆知道後塞了一個厚紅包給她應急，讓她不知該如何是好，文章曝光後引起網友直呼「三生修來的福份」。

原Po在臉書社團《爆怨公社》發文提到「婆婆每次都做一些讓我還不了的人情債」，她和爸媽說了婆婆塞紅包給她後，爸媽要她轉告婆婆心意已收到，紅包不能收，沒想到婆婆激動地抓住原Po的手說：「妳是我的媳婦啊！幫點忙很正常吧」，讓她相當感動，「請問我該怎麼拯救世界？下輩子能繼續還債嗎」。

原Po補充，和老公交往至今15年了，婆婆從第一次見到她，都是無盡疼惜、視如己出，從沒讓她受委屈，她也一直對婆婆的好銘記於心。

貼文一出，網友紛紛留言「遇到天使婆婆」、「真有福報的婆媳關係」、「人都會老，需要別人幫忙照顧，以後好好照顧婆婆就好」、「好好孝敬她，不是每個婆婆都這麼好心，可遇不可求」、「真是不把妳當媳婦，根本當女兒疼了」、「如果我婆婆如有這樣百分之一的心，我一定做夢也會笑」、「不像我的前婆家，我爸都癌末住院了，前婆家都當不知道」。

也有網友分享，「想當初我懷孕要生小孩前，我婆婆也是拿了10萬給我，跟我說要吃什麼買什麼拿去用，覺得很感恩」、「我婆婆也很暖心月子餐直接幫我出一半，有時候還會偷塞零用錢給我」。

婆婆 紅包 媳婦

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