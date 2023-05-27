生育新選擇！女性「三大考量」決定凍卵保生機

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「凍卵原因」相關話題的網路聲量，帶您了解有關凍卵原因的討論聲量及熱議焦點。

在現代晚婚晚育的趨勢下，「凍卵」成為女性生育的另一選擇，不只有許多知名藝人、網紅公開分享自己決定凍卵的原因和醫療過程，甚至有不少政治人物紛紛將凍卵補助納入政見，可見凍卵議題備受關注。

凍卵保留「生育選擇權」 衝刺事業、生育考量不必擇其一！ ▲ 凍卵原因話題 三大熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對「凍卵」相關話題的討論，發現有不少女性都對於是否該為自己買下這份「生育保險」感到糾結，也有網友發文詢問有凍卵經驗者當初決定凍卵的契機，而其中最多人提及的原因便是擔心自己將來想生孩子時，會因已經錯過黃金生育期而感到後悔；就有網友直言「我知道很多人可能現在都說一輩子不婚不生，但等到30、 35 甚至40（歲）後會不會改變想法呢？」點出人的想法可能會隨時間改變，但卵巢的衰退卻是不可逆的過程，引來不少認同的留言「卵沒了就是沒了，花再多錢也回不來」、「目前不想生，但不想之後想生生不出來，（凍卵）就當買保險」，認為凍卵可替自己預存未來想生育時的一線生機。

而另一部份女性則是因個人規劃而有意延遲生育，例如有網友便提到「22歲到28歲是職場的黃金期，要脫穎而出就是這五年的時間」，認為在這個階段應先把自己設立的目標一一完成才不會有遺憾，也有人表示「想至少先完成自己的志向或有足夠經濟能力再作（生小孩）這個決定」，而凍卵則使得她們不必硬要在拚事業和生育考量間擇其一。此外，也有一些民眾是基於醫療相關因素而選擇進行凍卵療程，如家族遺傳病史、夫妻間不孕問題等等，有網友就分享自己患有卵巢早衰，雖然過去沒想過結婚生子，但「聽到自己早衰時腦中理智線還是完全斷掉了」，直到下定決心凍完卵，「心中大石頭也放下，（懷孕）變得隨緣」；也有網友補充，若仍在猶豫是否凍卵，還是可以先去抽血「檢視一下自己的身體狀況，再來思考要不要做這件事」。

凍卵給予女性生育更多選擇權和控制權，然而凍卵過程勢必會有些辛苦、也很需要勇氣；在決定凍卵前也別忘了多方考量自己的身心健康、經濟狀況等等，並諮詢專業醫生，做出理性且自己不會後悔的選擇。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「凍卵原因話題 三大熱議焦點」相關討論則數。觀測期間：2023/02/15~2023/05/15，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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