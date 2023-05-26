綠光罩頂？獨居男友家擺滿女性生活用品 她怒質問結局竟大逆轉

一名女網友分享，某天要和男友出遊，對方卻突然說有東西忘記拿要先返家一趟，她跟著回去以後，意外發現獨居男友的家裡擺滿女生的生活用品，從髮箍到髮飾都有，原以為會是綠光罩頂的劇情，沒想到結局竟大逆轉，讓網友們看了都驚呼「鬆一口氣」。

該名女網友在Dcard表示，男友獨自在外租房，某天他們準備出遊，男友突然想起有東西忘記拿，便說要先回家拿，原先男友要她在外面等，但因為她想上廁所，因此就跟著進屋，怎料眼前的畫面卻讓她當場愣住。

原po透露，男友的廁所裡擺著可愛的髮箍和髮飾，水杯裡還擺著2根牙刷，房間化妝台上還有一系列保養品，看起來都像是有其他女生長期住在這裡的樣子，由於男友平時很懶惰，因次她幾乎可以篤定上述提到的東西絕不是男友本身要用的。

事發當下，她直接與男友攤牌，「你家有女生住過喔？怎麼會有那麼多女生的用品？」，她原本擔心是被劈腿，沒想到男友卻一臉委屈地表示，「都怪你突然要上廁所，我準備的驚喜都被看光了！當初不是說好交往3年就要同居？」。

此話一出，才讓她想起兩人剛交往時，她告訴男友，若相處融洽的話，第三年差不多就可以考慮同居，而近期他們即將邁入交往第三年了，沒想到男友竟一直記得兩人當初的約定，讓她感到相當震驚。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這個劇情真的是高潮迭起啊」、「看前半段超氣，看後面整個鬆一口氣」、「原來，以後渣男們可以用用看這理由」、「懷疑你在放閃」、「好險結局是好的，祝你們幸福」。