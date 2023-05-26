小小孩出國，迪士尼和環球影城哪個好？網友一致推「這裡」

【文：武美齡】

疫情解封後，親子紛紛出國散心遊玩，有網友在BabyHome發問「小小孩出國，到底迪士尼和環球影城哪個好」，過來人家長一致推薦其中一處樂園，原因在於一個關鍵因素，還有爸媽加碼推薦更適合小小孩的其他私房園區。

有網友在BabyHome親子討論區發文提問「4歲出國，迪士尼和環球影城哪個好」，表示想帶4歲兒去日本，且小孩是第一次出國，「想請問東京迪士尼還是大阪環球影城比較適合小小孩？」，網友聞訊後熱情分享自家出國的玩樂心得。

迪士尼派

有豐富出國經驗的家長們討論回應熱烈，大部分都大力推薦迪士尼樂園，爸媽們表示「迪士尼一票！因為環球影城很多設施都是有年齡及身高限制的喔」、「4歲只能廸士尼，環球很多設備是有速度的，那麼小的孩子不行/不准上去，除非小孩夠高」、「當然是迪士尼，老少皆宜！環球的設施很多要115公分以上，小小孩不適合」、「環球真的比較適合高年級以上的孩子」。

「雖然迪士尼不少是長大一些才能玩得設施，但最值得的是可以開心的看遊行（白+夜）」、「迪士尼+1，我家小孩2歲第一次去迪士尼時就蠻多遊樂設施可以玩了，而且光看遊行他們就很開心」、「絕對是迪士尼，而且一定要看煙火，我家小孩還有印象！」、「迪士尼，我女兒四歲的時候我有帶她去，而且還報名神仙教母，現在回想起來還蠻值得的…」、「我之前帶4歲的女兒去迪士尼，她到現場吵著要去愛樂園（室內的那種）⋯只能說回憶是給大人的，但我還是不後悔去，大不了長大再去一次」。

兩者都沒差派

「4歲覺得太小，兩者很多不能玩，小小孩光排隊就不好玩了」、「都好，睡嬰兒車上(要有人顧)，醒來拍照留念」、「媽媽開心就好，選媽媽自己想去的」、「4歲應該只想跟家人一起，到哪裡都一樣吧」、「其實都不適合，4Y帶去都在推車上度過居多」。

網友家長加碼推薦其他私房樂園

「那麼小的孩子，樂高樂園會較適合」、「迪士尼要排隊太累人了！推麵包超人樂園」、「如果帶4歲小孩，麵包超人樂園或樂高樂園+1」、「大推大阪的兒童樂園，適合3-5歲玩」、「橫濱八景島，寓教於樂都有」。

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