婆婆把媳婦「原味內褲」撿回房…夫妻這招反擊卻被狂唸：衣服都玩壞了

不少婆婆媽媽怕浪費，會捨不得衣物汰換掉，不過一位網友分享，朋友偶然發現自己丟掉的貼身衣物出現在婆婆房間，於是決定在丟棄衣物前先將衣服剪壞，避免被婆婆「撿回收」。未料某天婆婆卻語重心長的勸告她「晚上不要做奇怪的事情」，這才想到婆婆應該是看到剪壞的衣物，以為夫妻倆有「特殊癖好」，讓她頓時哭笑不得。

一位網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，朋友的婆婆並不是一個很節儉的人，生活上也沒有物資、金錢缺乏的問題；但每次朋友整理好要丟掉的垃圾或衣物，都會被婆婆認真的翻找檢查，再四處和鄰居抱怨媳婦很浪費，每天都要丟東西。

結果朋友偶然發現，自己汰換掉的衣服竟被婆婆撿走，這讓她百思不得其解，因為和一般舊衣不同，朋友在婆婆房間發現的是「狀態已經很差的貼身衣物」，真的要穿也不舒適；原PO也忍不住表示「如果說婆婆是想留著自己穿，也太不可思議了吧」。後來朋友和老公討論，決定以後丟棄衣服前，先將衣服剪壞，避免被婆婆「撿回收」。

沒想到，某天婆婆對朋友語重心長地勸告：「你們夫妻晚上喔，不要做奇怪的事情啦，正常一點。（台語）」，原PO透露，朋友後來才反應過來，應該是她婆婆看到那些剪壞的衣物，以為夫妻倆有「特殊癖好」，讓幾人哭笑不得。朋友的老公更直接問自己的媽媽：「媽媽，你怎麼知道我們在做奇怪的事？妳年輕時跟爸爸也這樣玩喔？（台語）」，結果婆婆狂罵兩人：「哎呦喂，夭壽死孩子！不蘇鬼（台：羞羞臉）！這樣玩浪費，衣服都壞掉了，不能穿了啦」。

貼文一出，不少媳婦頗有同感，紛紛留言「我婆婆也是這樣，我要丟什麼她就趁我不在時又撿起來放在她房間，說她要給某某人…或要丟的衣服也是打開來看東看西後，再跟鄰居說我媳婦很浪費，好好衣服要丟掉…反正就是林林總總的藉口一堆」、「我前婆婆也是這樣，明明罩杯尺寸不一樣，還是撿起來自行加工」、「我婆婆也會開來挑，我跟她說，我不希望我的舊衣出現在妳身上，然後她就懂了」。

婆婆的荒唐行徑也引起網友熱列討論，「真的很神奇的思維⋯⋯她沒想過如果能用人家幹嘛丟掉嗎？」、「男人最喜歡手撕絲襪，都送給婆婆」、「撿人家丟棄的貼身衣物才是不正常吧，請不要做奇怪的事情」。