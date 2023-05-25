驚見女友包包藏「藍色藥丸」 上網一查嚇呆：我這頭頂是肯定綠了

一些人會在包包裡放一些常備藥品，以備不時之需，但就有一名網友在女友的包包意外發現藏有「藍色藥丸」，上網一查才發現，自己應該被綠了。一名網友在Dcard以「在女友的包包裡發現奇怪的藍色藥丸」發文表示，女友是一名網紅，包包都有一些常備藥品，有天在她的包裡看見了一種「藍色藥丸」，心想這是沒看過的藥品，便偷偷上網查，結果發現這藥物竟然是「壯陽藥」，才驚覺不對勁。

原PO表示，這顆「藍色藥丸」是他沒看過的藥，雖然女友辯稱是用來補鐵的，但原PO自覺「男人的第六感有時候也是很準的」，於是偷偷拍了照上網查，結果一搜完心裡就知道完了，「我這頭頂是肯定綠了」，因為這是一款「壯陽藥」，原PO強忍著難過的心情打電話給女友詢問「妳在偷吃嗎？」，結果女友直接坦承「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話。」

不過原PO也無奈地為女友解釋，女友會這麽做，是因為看自己有一頓沒一頓的，女友不指望自己能養她，所以就去找了一個大叔包養，如果過得去，就把工作辭了，女友還表示「分手吧，反正跟你再一起也看不到什麼未來。」讓原PO痛徹心扉。

網友看完後都替原PO打抱不平，紛紛打氣「往好處想，還好有摸到壯陽藥，用壯陽藥看清一個人也值得」、 「加油！！你很棒了，早晚都會走出自己的路，不用自卑」、「往好方面想，你才是受益者，越早知道越好，她要的你給不了她，她也不想拖累你，只能說每個人追求都不一樣吧。」更有人建議下次不要再找網紅交往了，畢竟「人家是有兩萬追蹤的網美，當然希望能夠物質上追求好一點的生活。」不過也有人質疑文章是不是在反串，可能是創作文。