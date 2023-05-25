快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

驚見女友包包藏「藍色藥丸」 上網一查嚇呆：我這頭頂是肯定綠了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在女友的包包意外發現藏有「藍色藥丸」，上網一查才發現，自己應該被綠了。示意圖／ingimage
一名網友在女友的包包意外發現藏有「藍色藥丸」，上網一查才發現，自己應該被綠了。示意圖／ingimage

一些人會在包包裡放一些常備藥品，以備不時之需，但就有一名網友在女友的包包意外發現藏有「藍色藥丸」，上網一查才發現，自己應該被綠了。一名網友在Dcard以「在女友的包包裡發現奇怪的藍色藥丸」發文表示，女友是一名網紅，包包都有一些常備藥品，有天在她的包裡看見了一種「藍色藥丸」，心想這是沒看過的藥品，便偷偷上網查，結果發現這藥物竟然是「壯陽藥」，才驚覺不對勁。

原PO表示，這顆「藍色藥丸」是他沒看過的藥，雖然女友辯稱是用來補鐵的，但原PO自覺「男人的第六感有時候也是很準的」，於是偷偷拍了照上網查，結果一搜完心裡就知道完了，「我這頭頂是肯定綠了」，因為這是一款「壯陽藥」，原PO強忍著難過的心情打電話給女友詢問「妳在偷吃嗎？」，結果女友直接坦承「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話。」

不過原PO也無奈地為女友解釋，女友會這麽做，是因為看自己有一頓沒一頓的，女友不指望自己能養她，所以就去找了一個大叔包養，如果過得去，就把工作辭了，女友還表示「分手吧，反正跟你再一起也看不到什麼未來。」讓原PO痛徹心扉。

網友看完後都替原PO打抱不平，紛紛打氣「往好處想，還好有摸到壯陽藥，用壯陽藥看清一個人也值得」、 「加油！！你很棒了，早晚都會走出自己的路，不用自卑」、「往好方面想，你才是受益者，越早知道越好，她要的你給不了她，她也不想拖累你，只能說每個人追求都不一樣吧。」更有人建議下次不要再找網紅交往了，畢竟「人家是有兩萬追蹤的網美，當然希望能夠物質上追求好一點的生活。」不過也有人質疑文章是不是在反串，可能是創作文。

Dcard 兩性關係

延伸閱讀

路上偶遇網友 男相認拋「1句話」她超無言：嚴重打擊自信

兄嫂攜爸媽玩2天1夜不帶她！妹委屈怨「被排擠」 網反一面倒批：活該

控制狂公公放話「會出金孫私校學費」 人妻一年後瘋掉：在玩我？

他癡迷韓國臉想砸錢「要女友整成李多慧」 分手後還包養明星臉櫃姐

相關新聞

驚見女友包包藏「藍色藥丸」 上網一查嚇呆：我這頭頂是肯定綠了

一些人會在包包裡放一些常備藥品，以備不時之需，但就有一名網友在女友的包包意外發現藏有「藍色藥丸」，上網一查才發現，自己被綠了。

婚禮請姐姐當伴娘挑「裸紗禮服」還換4套 她超崩潰：我才是新娘！

結婚典禮上不搶走新娘風采是基本禮儀，一名網友結婚請姐姐擔任伴娘，沒想到選伴娘服當天她因確診沒有一起去，姐姐竟挑了一件低胸魚尾婚紗且還是裸紗，婚禮當天甚至還換了4件衣服且伴娘錢還是老公付款的，令她氣得直呼，「這是我的婚禮！我才是新娘！」。

女性未婚成主流 「準時」生小孩好難！台灣該破解的「求子」迷思

去年，台灣15至50歲的女性未婚率首度過半，結婚反而成為「非主流」。當我們擔憂少子化難以挽救，現實是社會框架讓下一代愈來愈難自然生養。

一句好話

有人因等待而失去耐心；有人用等待來磨練耐心。

【美學系列 星盤系列之1】蔣勳／天秤座

我開始對星座感到興趣，是因為一個學生。

2023第20屆台積電青年學生文學獎 延長至5月29日收件！

●徵求：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦