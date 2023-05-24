男友單身常約砲！驚見床頭櫃被塞滿保險套 她無奈：對我也只想玩玩？

知道伴侶單身時有過放蕩的經歷，難免會令人感到憂心。有女生早在社群平臺上投稿，稱與男友是通過交友APP上認識，對方坦言單身時會約砲，到2人正式交往後，男方也有盡量報備行蹤，務求令女友感到安心。不過，女生某天在男方家過夜時，卻發現床頭櫃內大量保險套，讓她非常擔心男友仍是渣男，「很怕他對我也只是想玩玩而已」，原PO當晚也拒絕與男友發生關係，「他也很尊重我，就單純抱著我睡覺」，但原PO仍久久無法入睡，於是在貼文求教「大家我這該如何克服？直接問他嗎？」。

有女生發文指和男友從交友軟體認識，他單身時有約砲的習慣。有日去對方家過夜竟發現床頭櫃有大量保險套。（圖／擷自FB「我哭著說沒事、你怎麼就相信了」）

該名女生在facebook專頁「我哭著說沒事，你怎麼就相信了」投稿，稱與男友是在交友APP認識，並已交往3個月，男友亦有交代自己的過去，「之前就知道他單身的時候會約砲，因為很難不在意」。為求讓她安心，男方會主動報備和分享定位，讓原PO有安全感。直到日前原PO到男友家過夜，她一打開床頭櫃卻看到很多保險套，頓時感到非常不安，「很怕他對我也只是想玩玩而已，擔心僅自己一個人暈船」。

原PO續指，當晚2人差點就發生親密行為，但她因有所疑慮，就聲稱沒有做好心理準備而婉拒，男方也表示尊重，最後只是抱著她睡覺。不過，床頭櫃內保險套的畫面卻在原PO腦中揮之不去，一整晚都無法入睡。

原PO害怕男友只是渣男，想玩弄感情而已，因而煩惱應該如何克服還是直接詢問男友？（示意圖／Ingimage）

原PO不知如何是好，於是向網友發問「大家我這該如何克服？直接問他嗎？」，不少人回覆，認為情侶間一旦失去信任，也很難長遠交往，「心裡有疙瘩就很難信任對方，你也很難說服自己去愛他吧」、「這感情不會長久，還是找個能讓你放心的」、「你只是備胎，不用太在意，他又不缺你」、「如果是我，一知道他約砲就不會跟他在一起」、「外面玩習慣的，應該很難定下來」、「那麼多不安跟在意，幹嘛在一起」。

部分網友則留言開玩笑，稱「至少不用擔心哪天有女人抱著孩子來敲門」、「用完就不會再看到，就不會亂想」、「可能只是買5送1，很划算」、「為避免過期，密集的用光它吧」;另有人建議原PO問清楚，害怕接受不了真相，倒不如分手，「不敢問、怕面對，那不如一拍兩散，各自發展」、「直接當面問他，如果你們是以結婚為前提交往的話」。

延伸閱讀：

女生向閨密炫耀性事 崩潰揭男友被她約開房 網友：口碑行銷成功

交友APP約炮約到「兄弟的文靜女友」 男生一問慌了 後續超展開

文章授權轉載自《香港01》