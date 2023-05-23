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連房事都要報告？穿太辣被男友媽罵「很賤」 她爆買比基尼甩媽寶男

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友遭媽寶男媽媽嗆「展露身材很賤」，一氣之下爆買多件比基尼並果斷分手。情境示意圖。圖／Ingimage
女網友遭媽寶男媽媽嗆「展露身材很賤」，一氣之下爆買多件比基尼並果斷分手。情境示意圖。圖／Ingimage

孝順是一種美德，但若「太聽媽媽的話」，便容易變成許多人害怕遇到的媽寶。近日就有一名女網友分享遇到「媽寶男」的經歷，她表示，對方媽媽除了會探問兩人間的房事，還口出惡言：「女生展露身材是很賤的行為」，讓她一氣之下爆買多件比基尼並果斷分手

該名女網友在Dcard發文指出，前男友已經出社會了，不僅出去玩個三天兩夜要問媽媽意見，她到對方家中用餐時還被身家調查，從家庭背景、家產、工作近況到薪水都被問得一清二楚，連兩人的性生活都要探聽，甚至灌輸前男友「女生展露身材很賤」的觀念，讓她忍無可忍，怒提分手：「我受夠了，媽寶再見」，並直奔泳裝店買了「有夠賤」的比基尼，直呼「好爽快」。

文章一出，許多網友表示贊同：「媽寶拜託直接跟媽媽一起去住養老院，現在還有養生渡假村，兩人同住更優惠」、「這才是真正的分手文」、「恭喜遠離媽寶男，妳值得更好的」、「不懂為什麼很多人都不太讓女友穿很露的」、「真的太奇怪了，為什麼媽寶都能交到女友」。

還有不少過來人紛紛留言：「我也遇過媽寶，交往一年真的跟地獄一樣，懷疑自己根本在跟他媽交往」、「曾經遇過媽寶的簽到，除了性生活的部分其他都跟原PO差不多」，另外也有網友認為：「有些男人真不想讓自己另一半穿得很露，自己卻一直在瞄穿很露的陌生女子」。

分手 女友 比基尼 媽寶

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