相親17次被打槍！45歲大叔資產5千多萬找嘸女友 親友不忍揭真相

每個人對於交往或結婚對象所考量的條件不同，有人看重對方家世、經濟能力，也有人認為顏值、年齡很重要。日前一名男網友透露，自己的堂哥現年45歲，因為理財有訣竅，資產快速累積至新台幣5千多萬，堂哥曾想找對象結婚，一年多來共相親17次，結果都被對方打槍，令堂哥信心挫敗。男網友也詫異表示，堂哥外貌不差，也有經濟能力，只是年齡較長、身高較矮，不解相親對象為何都打槍，並發文詢問其他網友，以自己堂哥條件，在台灣婚姻市場找對象，是否「幾乎絕望了？」，貼文一出引發討論。

原PO在Dcard發文羅列堂哥條件，今年堂哥45歲，國立大學畢業，職業是一名專職投資者，因為理財有訣竅，資產也快速累積至5千多萬。以外表來看，堂哥沒有中年肥胖、禿頭，身高有170公分，個性上也好相處，「大概屬於馬子狗那種」。原PO也表示，堂哥過去認為自己經濟能力不夠娶妻生子，因此沒有結婚意願，但隨著資產增長，去年改變想法，和原PO透露「想進入婚姻」，並透過婚友社尋找適合對象。沒想到一年下來，相親總共17次都被打槍，令堂哥信心遭遇挫折。

「主要被人嫌矮、嫌老」，原PO接著說道，對部分女性來說，堂哥身高170公分可能很矮，如果將年齡45歲減掉10歲，應該有女性可以接受，原PO也勸堂哥可以娶外籍新娘，但對方堅持要有相處過程，「想找一個透過相處，真正互相喜歡的對象」，不過原PO認為很難找對象，並發文詢問網友，自己的堂哥是不是在台灣婚姻市場「幾乎絕望了？」。

貼文一出引發討論，許多網友認為原PO堂哥被打槍的原因不一定是年齡、外表，可能是個性和談吐等，「你有沒有想過，也許他的談吐、臨場表現，就是不吸引人...」、「如果堂哥那麼有錢，試著花錢去打理一下自己吧，去做個臉弄個髮型，穿搭也研究一下，不用滿身精品但至少要有品味，45歲通常老態都會出來了」、「年齡不是問題，我親戚中女性長輩也有嫁給年齡偏大，但談吐很好那種，相處間很舒服、處事很周全，你堂哥最大問題應該是個性...年長天真幼稚可能要找頗具母性的女士才喜歡」。

有人則認為年紀大真的是硬傷，「45歲如果要找對象結婚生小孩，確實會讓人躊躇，如果只過兩個人的世界那倒還好，與其找婚友社，為什麼不靠你們介紹對象？」、「45歲要找30歲以下正常女生有難度，一般人不會喜歡這種的，能力不錯的女生找個年薪相當年齡相近的老公，生活過得舒適，老公又年輕，兩人觀念也不會相差太遠」。也有人認為，堂哥被相親對象打槍，只是因為沒將優點顯現出來而已。

後續原PO看完留言說道，堂哥個性確實不夠社會化，也不太懂看別人臉色，「講的好聽是純真，講直白可能就是接近幼稚」，也許堂哥在和相親對象對答時，讓對方感受到他沒有45歲年紀「應該有的成熟穩重」，相親對象才會果斷拒絕。