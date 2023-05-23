快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出國玩為了吃蝦起爭執她慘遭丟包 網譴責男友很爛：完全是垃圾王等級

聯合新聞網／ 綜合報導
相愛容易相處難！ 示意圖／擷自ingimage
相愛容易相處難！ 示意圖／擷自ingimage

相愛容易相處難！日前有一名女孩發文表示，與交往三四年的男友出國旅遊，第一天晚餐時就發生了一些不愉快的事，最後竟然遭男友丟包，引發網友熱議，群勸「立刻分手！」

有一名女孩在論壇Dcard上以「出國被男友丟包」為題發文，她表示上個週末與男友出國旅遊，第一天晚餐男友有事先訂了間餐廳，點餐時看了菜單發現，這家餐廳是全蝦料理的餐廳，連牛排都是淋龍蝦醬，因原PO對蝦過敏，之前有幾次過敏嚴重到差點住院，男友也知道自己對蝦過敏，她就說好像沒有可以吃的，不然你點就好了，因男友愛吃蝦，他就很不耐煩的回「一人就是要一個餐啊，規定就是這樣啊」，後來原PO只好隨便點了一個雞胸肉不加蝦醬這樣。

示意圖／擷自ingimage
示意圖／擷自ingimage

原PO表示，接著男友就開始不高興了，吃飯都在滑手機，不講話，食物也愛吃不吃的，隔了一個小時，原PO就說「你是不吃嗎？很浪費」，男友就口氣很差說「對，不想吃了」。因為上一次一起出國也發生過類似的事，這一次真的是新仇加舊恨，覺得很煩怎麼男友又鬧彆扭了，原PO感覺自己的怒氣值也爆衝，無法在那個環境待下來，為了避免自己情緒失控做出衝動的行為，所以選擇離開餐廳，到附近晃晃，冷靜一下。

不巧當時手機快沒電了，又不敢一直使用手機，約隔了20分鐘，接到妹妹的截圖對話，表示男友說要直接回台灣了，剩下的要原PO自己想辦法，原PO覺得男友有聯繫自己的方式，卻選擇透過第三者，表示他完全不願意跟自己溝通。後來原PO打電話給男友，男友竟然叫她自己想辦法，表示就只想回台灣，而且他把房卡跟充電線都留給她，已經對她很有情有義了，並沒有不管她死活。待原PO回到飯店，看到房間裡只剩自己的行李，當下真的好心寒，就哭了。

原PO解釋，她並沒有說不吃海鮮就都不給他吃，像是以前吃鐵板燒有蝦，套餐的蝦就給他吃，反正他喜歡吃，其實都沒差，因為那天自己不太餓，那家餐廳的份量又蠻多的，加上自己又過敏，反正他也有點飲料跟餐了，看菜單也沒寫說規定每個人都要點餐，就說會過敏，也沒很餓就不吃了，他就爆氣。

原PO透露男友的想法是「不吃=否定他」，長久以來，不管任何事，只要他決定的事被否定，他就會不高興，然後鬧彆扭冷戰，可能個性就是那樣吧？最近也在想，跟他就是個性不合，平常沒發生什狀況當然相安無事，但是只要遇到負面情緒有關係的就有很嚴重的爭執。

原PO表示這次的事件讓她蠻心灰意冷，沒生氣時，口口聲聲說很想跟她結婚，一有負面情緒時，彷彿是他的仇人，年紀也有三十了，都沒辦法好好溝通，嘗試很多方法，甚至伴侶諮商也做過，真的效果有限，或許兩人個性真的不太適合吧？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「交往三四年了，他明明知道妳對蝦子過敏，為什麼要帶妳去吃全蝦餐廳？是沒心？這男人很爛欸」、「話說，就他那性格，這已經不是性格合不合的問題，是個不容許別人批判，自尊心極高的大雷包啊」、「不分就把文刪一刪，別在那丟人現眼了，交往都多久了，知道妳不能吃蝦，還訂全蝦料理的餐廳，我看不是他瞎，就是妳瞎啦」、「跟這種人在一起還不如單身一輩子耶」、「不管怎樣都不該丟下你，完全是垃圾王的等級」、「只能說一起出去旅遊，真的能看出一對情侶合不合適」。

出國旅遊 蝦子 Dcard

延伸閱讀

整隻「大王具足蟲」趴在碗上！限定款拉麵要價破千 網驚：確定不是愚人節？

泰國vs日本「哪裡比較好玩？」 鄉民直指這1國：亞洲第一名

他搭Uber「2公里被收4,080元」氣到酒醒 網轟：可搭直升機回家了

闖民宿朝女臉部「打手槍」！台南醫師隔天辦婚禮 網傻眼怒揭真面目

相關新聞

出國玩為了吃蝦起爭執她慘遭丟包 網譴責男友很爛：完全是垃圾王等級

相愛容易相處難！日前有一名女孩發文表示，與交往三四年的男友出國旅遊，第一天晚餐時就發生了一些不愉快的事，最後竟然遭男友丟包，引發網友熱議。

人妻被婆婆無視「搭話也不回」 聯合夫家總算問出意外實情

結婚除了老公老婆以外，更關係到兩個家庭的相處。特別是婆媳之間，該如何拿捏進退平衡，往往會影響到婚姻美不美滿。近來日本媒體，就報導了一則特別的婆媳糾紛案例。

【當代小說特區】吳佳駿／最後的神木（下）

「我的祖父是在某一年的大年初一一早出門散步失蹤的。他不常做這個動作，我那天是唯一看到他出門的人，那時只覺得，這個老人挺複...

【閒話吃喝】王立柔／來不及告別的「食」代

半夜兩點多，我盤算著早上若能爬得起來，就要去一間約有四十年歷史的傳統咖啡店吃早餐。但前陣子騎車經過瞄了一眼，店面不僅沒開...

交往5任女友這1國最好！他轟台灣女生「沒本事卻很會要求」網全炸鍋

正所謂「相愛容易相處難」，想維持一段感情，不外乎需要雙方用心經營。近日就有一名男網友抱怨，曾交往過4任台灣女友，對方什麼都是以自己...

「吃虧就是占便宜！」媽媽情勒兩姊妹上繳全薪幫哥哥付房貸 網喊：快逃

雖然現在是2023年了，仍有些家庭非常重男輕女。有位女網友以「還沒結婚要上繳全薪，替哥哥揹房貸」為題發文，引起Dard網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦