出國玩為了吃蝦起爭執她慘遭丟包 網譴責男友很爛：完全是垃圾王等級

相愛容易相處難！日前有一名女孩發文表示，與交往三四年的男友出國旅遊，第一天晚餐時就發生了一些不愉快的事，最後竟然遭男友丟包，引發網友熱議，群勸「立刻分手！」

有一名女孩在論壇Dcard上以「出國被男友丟包」為題發文，她表示上個週末與男友出國旅遊，第一天晚餐男友有事先訂了間餐廳，點餐時看了菜單發現，這家餐廳是全蝦料理的餐廳，連牛排都是淋龍蝦醬，因原PO對蝦過敏，之前有幾次過敏嚴重到差點住院，男友也知道自己對蝦過敏，她就說好像沒有可以吃的，不然你點就好了，因男友愛吃蝦，他就很不耐煩的回「一人就是要一個餐啊，規定就是這樣啊」，後來原PO只好隨便點了一個雞胸肉不加蝦醬這樣。

示意圖／擷自ingimage

原PO表示，接著男友就開始不高興了，吃飯都在滑手機，不講話，食物也愛吃不吃的，隔了一個小時，原PO就說「你是不吃嗎？很浪費」，男友就口氣很差說「對，不想吃了」。因為上一次一起出國也發生過類似的事，這一次真的是新仇加舊恨，覺得很煩怎麼男友又鬧彆扭了，原PO感覺自己的怒氣值也爆衝，無法在那個環境待下來，為了避免自己情緒失控做出衝動的行為，所以選擇離開餐廳，到附近晃晃，冷靜一下。

不巧當時手機快沒電了，又不敢一直使用手機，約隔了20分鐘，接到妹妹的截圖對話，表示男友說要直接回台灣了，剩下的要原PO自己想辦法，原PO覺得男友有聯繫自己的方式，卻選擇透過第三者，表示他完全不願意跟自己溝通。後來原PO打電話給男友，男友竟然叫她自己想辦法，表示就只想回台灣，而且他把房卡跟充電線都留給她，已經對她很有情有義了，並沒有不管她死活。待原PO回到飯店，看到房間裡只剩自己的行李，當下真的好心寒，就哭了。

原PO解釋，她並沒有說不吃海鮮就都不給他吃，像是以前吃鐵板燒有蝦，套餐的蝦就給他吃，反正他喜歡吃，其實都沒差，因為那天自己不太餓，那家餐廳的份量又蠻多的，加上自己又過敏，反正他也有點飲料跟餐了，看菜單也沒寫說規定每個人都要點餐，就說會過敏，也沒很餓就不吃了，他就爆氣。

原PO透露男友的想法是「不吃=否定他」，長久以來，不管任何事，只要他決定的事被否定，他就會不高興，然後鬧彆扭冷戰，可能個性就是那樣吧？最近也在想，跟他就是個性不合，平常沒發生什狀況當然相安無事，但是只要遇到負面情緒有關係的就有很嚴重的爭執。

原PO表示這次的事件讓她蠻心灰意冷，沒生氣時，口口聲聲說很想跟她結婚，一有負面情緒時，彷彿是他的仇人，年紀也有三十了，都沒辦法好好溝通，嘗試很多方法，甚至伴侶諮商也做過，真的效果有限，或許兩人個性真的不太適合吧？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「交往三四年了，他明明知道妳對蝦子過敏，為什麼要帶妳去吃全蝦餐廳？是沒心？這男人很爛欸」、「話說，就他那性格，這已經不是性格合不合的問題，是個不容許別人批判，自尊心極高的大雷包啊」、「不分就把文刪一刪，別在那丟人現眼了，交往都多久了，知道妳不能吃蝦，還訂全蝦料理的餐廳，我看不是他瞎，就是妳瞎啦」、「跟這種人在一起還不如單身一輩子耶」、「不管怎樣都不該丟下你，完全是垃圾王的等級」、「只能說一起出去旅遊，真的能看出一對情侶合不合適」。