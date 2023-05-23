人妻被婆婆無視「搭話也不回」 聯合夫家總算問出意外實情

結婚除了老公老婆以外，更關係到兩個家庭的相處。特別是婆媳之間，該如何拿捏進退平衡，往往會影響到婚姻美不美滿。近來日本媒體，就報導了一則特別的婆媳糾紛案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名美穗的30多歲女性，三年前嫁給了現在的丈夫。美穗在婚前，就曾和老公多次拜訪過夫家，但出來接待的總是只有公公，婆婆總是「剛好外出」不在家裡。結果到了正式結婚為止，美穗只在雙方家長見面時，真正碰見過婆婆而已。

儘管丈夫安慰美穗，認為之後再慢慢混熟就好，但就連正式結了婚去拜訪夫家，婆婆還是當她不存在一樣，連嘗試搭話也都不理人，讓美穗懷疑「我是不是被討厭了」。而有一次新年團聚，美穗碰到大嫂的時候，發現對方竟然也有相同的困擾。

於是兩人聯合其他夫家成員，想辦法找到機會，逼問婆婆到底是怎麼一回事。婆婆這才坦承，她其實很寵愛自己的兒子們，但看到媳婦和兒子要好，心裡面就會覺得很嫉妒，所以才會故意無視她們。

真相大白之後，婆婆也和兩位媳婦道歉。如今美穗和她大嫂，總算慢慢可以開始和婆婆正常交流了，這也讓美穗鬆一口氣，不用在像過去一樣，每次到了夫家，都懷疑自己做錯什麼惹到婆婆，而總是得提心吊膽。