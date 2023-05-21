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沒討過奢侈品！人妻逛街看到鑽石項鍊 老公卻嗆「妳沒資格」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO只是逛街時剛好看到鑽石項鍊，結果卻被老公狠嗆「妳沒資格」。 示意圖／ingimage
原PO只是逛街時剛好看到鑽石項鍊，結果卻被老公狠嗆「妳沒資格」。 示意圖／ingimage

有些伴侶結婚多年後，彼此間的貼心舉動就會漸漸消失。一名人妻在網路上發文，表示日前逛街時剛好看到鑽石項鍊，只是隨口詢問「可以買嗎？」卻被老公反嗆「妳沒那個資格」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名人妻在「匿名公社」上發文，她透露日前逛街時剛好看到鑽石項鍊，並隨口詢問老公「可以買嗎？」沒想到老公卻回「妳沒那個資格！」讓她感到相當受傷，完全沒有心情繼續逛街，強調自己只是隨口問問，沒有真的要買。

原PO表示結婚十幾年，自己向老公要求過最貴的奢侈品，就是價值1萬8000元的結婚戒指，沒有討過其他名牌包和衣服。原PO坦言事後還是很不開心，因此告訴老公這樣說話很傷人，對方這時才道歉。

不僅如此，原PO指出之前小孩去補習班忘了帶雨衣，明明已經多次提醒上課不要遲到，但當天不僅遲到了還跑去爺爺家拿，「如果需要雨衣，為何不回家拿？還要繞去爺爺家？」老公聽了不但沒有安慰她，還直接反嗆「說不定他（孩子）就是不想看到妳」，讓她再次感到心碎，認為自己是個失敗的媽媽。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「老公根本言語暴力…」、「是我就離婚，你才沒資格當我老公」、「光看文字都覺得好煩」、「到底幹嘛要講貶低人的話」、「我會回答他『是我沒資格？還是你買不起？』相信我，嗆下去妳會快樂很多，至少不會自己鬱悶」。

也有網友提到，「就是對他們太好才會不知足，好好愛自己，等妳收回這些愛，他們總有一天會後悔」、「妳真的要離家出走一個月，讓他們自生自滅」、「不要折磨自己，當老公說出這樣的話，代表妳可以為自己找更多有趣的事做，孩子該為自己負責了」。

結婚 鑽石

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