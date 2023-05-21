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她離婚少做1動作！前婆婆狂call「來做家事」 過來人：千萬別忘

聯合新聞網／ 聯合新聞網
「婆媳相處之道」是許多人婚姻中難解的課題，就算離婚了，恐怕也不一定能徹底解決。圖片來源／ingiamge
「婆媳相處之道」是許多人婚姻中難解的課題，就算離婚了，恐怕也不一定能徹底解決。圖片來源／ingiamge

「婆媳相處之道」是許多人婚姻中難解的課題，就算離婚了，恐怕也不一定能徹底解決。近日一名網友透露，自己的朋友明明已經離婚，前婆婆卻因為「1個原因」，三不五時打給她，要求幫忙做事。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文替朋友抱不平，表示對方明明已經離婚了，卻還是常接到前婆婆的電話，要求她幫忙做事，「原來前婆婆認為朋友離婚前沒有向夫家祖先『辭祖』，所以還是有資格可以使喚朋友做事」

對此，底下網友也傻眼表示，「既然離婚了，前婆家也用不尊重態度對妳，就無須念舊情，直接封鎖啦」、「這…哇…好奇葩！緣分深吧！」、「把電話設定黑名單，就接不到電話」、「就算沒離婚，她也沒資格使喚妳朋友做事」、「沒問看看，離婚沒辭祖，可不可以分遺產」；也有不少過來人表示，如果不想被騷擾，花時間跟前夫家糾纏，最好還是別忘記做辭祖，免得搞到自己暴躁。

事實上，所謂「辭祖」就是告別自家祖先。大多數的情況下，「辭祖」的人都是女性，通常在出嫁當天會有一次「辭祖」，新娘上香稟告娘家祖先，『今日我某某人要出嫁，嫁到何處哪戶人家』，接著新郎新娘再一起向女方父母拜別，感謝這段時間的養育之恩。

婆婆 離婚 婚姻

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