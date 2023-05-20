快訊

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

颱風瑪娃對台可能影響時間點曝光 下周先迎鋒面雨炸全台

5億高中生墜樓亡 陸配母身分已遭註銷繼承恐再波折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻再婚新老公卻不顧小孩 追問卻遭冷回「那不是我的孩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太認為再婚丈夫都沒照顧小孩，對方確認為小孩不是自己生的沒必要顧。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太認為再婚丈夫都沒照顧小孩，對方確認為小孩不是自己生的沒必要顧。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時女性若是在已經有小孩的情況下再婚，新任丈夫若是冷落，不會對待孩子如己出，恐怕會成為感情上糾紛的種子。近來日本媒體，就有這麼一則再婚的夫妻糾紛。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名珠美的45歲女性，28歲時曾和一位出身自鄉下的男子結婚。男方平時個性相當純樸正直，兩人相處起來沒有問題，婚後生下兩位孩子。

不過到了婚後，珠美有一天卻發現，老公竟然背了上千萬日幣的債務（約相當於新台幣223萬元）。她在追問之下，才知道老公是因為投資股票失利，才會欠了這麼錢。更糟糕的，是老公其實個性好賭，儘管賠了一大堆債，卻還是不死心想拚回本。

就在經濟壓力下，珠美決定和老公離婚。後來，她雖然找到另一位男子再婚，但婚後發現老公性格小氣，家庭的各種開銷雖然說好對半出，但實際上珠美卻負擔比較多。而且老公從不幫忙接送跟照顧小孩。珠美一問之下，老公才表示那些小孩是珠美和前夫生的，並不是他的孩子，所以他一點都不想幫忙照顧。

不滿的珠美，逐漸和其他男性發生外遇關係。由於外遇被察覺，憤怒的老公要求珠美賠償慰問金，珠美卻反駁「那先扣掉我多出的開銷再說」，結果遭到老公的毆打。儘管最後為了小孩沒有離婚，但如今夫妻之間已經是貌合神離的關係了。

日本 離婚 結婚

延伸閱讀

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

失業一次就也不再工作 尪當「全職家庭主夫」人妻超煩躁

女大生以為遇真愛頻借錢 渣男拿數十萬卻「幫未婚妻買家電」

老婆產後身材走樣讓人夫沒性致 靠這招解慾後被要求離婚了

相關新聞

人妻再婚新老公卻不顧小孩 追問卻遭冷回「那不是我的孩子」

有時女性若是在已經有小孩的情況下再婚，新任丈夫若是冷落，不會對待孩子如己出，恐怕會成為感情上糾紛的種子。近來日本媒體，就有這麼一則再婚的夫妻糾紛。

史上最無縫！男友分手後「秒扶正小三」 女曝結局：真的感謝她

一名女網友和某任前男友在一起6年分手，期間不斷抓到對方偷吃搞曖昧，但只要提分手對方總會痛哭求原諒，她也就心軟繼續交往。但最近提分手後，對方卻鐵了心答應，後來才發現他「無縫扶正小三」，但原po多年後，卻相當感謝那位小三，甚至覺得她是貴人

交往久了容易膩？網議「六大祕訣」有助於愛情長跑

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「愛情長跑」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的愛情長跑六大祕訣。

【童言童語】林初／還有什麼龍？

幾天前幫兩歲的女兒報名了親子班的捏塑課程，這星期的主題是「恐龍」，所以上圖書館借了一本介紹恐龍的繪本，想讓女兒先認識恐龍...

【哀樂中年】章有慈／我失去價值了嗎？

從詩人羅智成的講座會場出來，覺得很亢奮。很餓、很渴，很想吃點什麼、喝點什麼。信步走進速食店，一反常態點了漢堡套餐，內含五...

【生活見聞】魏姥／洗腎室裡的春天

台灣洗腎人口多，也許和飲食習慣有關，但有些卻是因為遺傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦