人妻再婚新老公卻不顧小孩 追問卻遭冷回「那不是我的孩子」

有時女性若是在已經有小孩的情況下再婚，新任丈夫若是冷落，不會對待孩子如己出，恐怕會成為感情上糾紛的種子。近來日本媒體，就有這麼一則再婚的夫妻糾紛。

根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名珠美的45歲女性，28歲時曾和一位出身自鄉下的男子結婚。男方平時個性相當純樸正直，兩人相處起來沒有問題，婚後生下兩位孩子。

不過到了婚後，珠美有一天卻發現，老公竟然背了上千萬日幣的債務（約相當於新台幣223萬元）。她在追問之下，才知道老公是因為投資股票失利，才會欠了這麼錢。更糟糕的，是老公其實個性好賭，儘管賠了一大堆債，卻還是不死心想拚回本。

就在經濟壓力下，珠美決定和老公離婚。後來，她雖然找到另一位男子再婚，但婚後發現老公性格小氣，家庭的各種開銷雖然說好對半出，但實際上珠美卻負擔比較多。而且老公從不幫忙接送跟照顧小孩。珠美一問之下，老公才表示那些小孩是珠美和前夫生的，並不是他的孩子，所以他一點都不想幫忙照顧。

不滿的珠美，逐漸和其他男性發生外遇關係。由於外遇被察覺，憤怒的老公要求珠美賠償慰問金，珠美卻反駁「那先扣掉我多出的開銷再說」，結果遭到老公的毆打。儘管最後為了小孩沒有離婚，但如今夫妻之間已經是貌合神離的關係了。