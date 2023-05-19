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中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

女把及腰長髮剪成短髮 6年男友氣炸要分手還罵「有病嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為剪短髮被分手。 示意圖／ingimage
一名女網友因為剪短髮被分手。 示意圖／ingimage

「感謝髮型設計師，讓我看清和我交往6年的男友！」一名女網友在網路上發文，透露日前把及腰長髮剪成露耳短髮，男友發現後卻馬上暴怒，聲稱自己是長髮控，不能接受女友剪短髮，所以決定要分手，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在「匿名公社」上發文，表示日前下班時，突然萌生想剪頭髮的念頭，於是馬上找了一間評價不錯的剪髮店。設計師詢問想剪什麼造型，原PO坦言沒有什麼想法，所以設計師就建議把長髮剪到耳朵上面，除了很適合當天的打扮風格，夏天整理起來也很方便。

原PO認為設計師的建議不錯，於是就把長髮剪成露耳短髮，自己也很滿意剪完的成果，「看到滿地都是我剪下的頭髮，好嚇人超級多，剪完頭髮後整個人都輕快了起來，晚上吹頭髮的時間也省了快半小時吧」。

原PO事前並沒有告知男友要去剪頭髮，打算隔天給他一個驚喜。沒想到，男友看到新髮型後卻開始怒罵，「有病是不是？沒事幹嘛把頭髮剪那麼短，妳不知道我是長髮控嗎？怎麼沒和我說要剪頭髮？」

原PO解釋是臨時決定剪頭髮，造型也是設計師建議的，但男友仍然無法接受，聲稱自己是長髮控，決定要分手。原PO認為這分手理由非常瞎，「就因為我把長髮剪短，他就和我分手，那我可以徹底看清，他是不愛我的，不能接受女友剪短髮這點我也無法接受，頭髮是我的，要怎麼弄是我的自由」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的愛，不管變成什麼都會愛」、「他根本沒愛過妳，因為他只愛妳的長髮」、「短髮很好看啊，女生整理也比較輕鬆不麻煩」、「只是剛好找到分手的藉口，借題發揮而已」、「連頭髮長度都要管，結婚後有妳受的，還不快逃」。

也有網友提到，「雖然我老公也愛我留長頭髮，但是我剪頭髮他也沒有說什麼，只說別再剪這麼短而已」、「我雖然也很喜歡長髮的女生，但一點都不反對老婆剪短髮，吹頭髮的人不是我，短頭髮真的吹比較快」、「我老公也是長髮控，他看我整理頭髮整理到很厭世，主動問我要不要剪短」。

頭髮 分手

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