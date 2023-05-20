交往久了容易膩？網議「六大祕訣」有助於愛情長跑

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「愛情長跑」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的愛情長跑六大祕訣。

在速食愛情頗為流行的現代社會，交往多年卻仍如同熱戀期般甜蜜的感情常常會引來旁人羨慕的眼光，而究竟哪些小秘訣有助於長跑戀情的保鮮呢？一起來看看網友的觀點。

「適時溝通」是維繫感情的不二法則「常常感謝對方」不把貼心當義務！ ▲ 網友熱議的愛情長跑六大祕訣 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對「愛情長跑秘訣」相關話題的討論，發現大多數網友都認同「溝通」是維繫感情不可或缺的一環，尤其過了熱戀期後，更容易出現因雙方價值觀或生活習慣不同而引起的摩擦，這時便很需要透過溝通來瞭解彼此想法。有網友便提到「意見不合可以互相溝通解決問題，直球式直接說出來不喜歡」 ，認為若對另一半有任何不滿、或希望對方能更在意自己感受時，應盡早坦白說出想法，引來許多人贊同「有溝通才有磨合的機會」、「任何一方不溝通，事情都沒辦法解決」，顯示感情中雙向溝通的重要性。

「常常感謝對方」也是討論度頗高的愛情長跑秘訣之一，日前有網友發文分享自己即將和相戀多年的初戀步入婚姻，引來一片祝福外也有不少人好奇他們的相處之道，原po的回應中便提到自己「常常稱讚對方，從來不把他對我的付出視為理所當然」；對此，有人感同身受表示「適時道謝真的很重要，不要把另一半當工具人」，指出貼心不是義務，且感情中的雙方應該是互相的，珍惜對方的付出才能走得長遠。

另一方面，伴侶之間的「互相信任」也十分關鍵，若相處過程中持續對彼此猜疑，久而久之也只會消磨掉雙方的耐心。有網友表示自己和男友交往多年，從來沒有對男友查勤抑或懷疑過他，因為對方總是「主動報備、主動跟異性劃清界線、主動跟我說他在哪裡在幹嘛」，讓她有滿滿的信心，相信對方不會做出讓自己難過的事。不過也有人提醒，信任一旦被破壞就很難重新建立，因此「給予對方充分的安全感，讓對方放心」可說是無條件信任的基礎和前提。

也有不少網友認為，伴侶之間若能互相扶持成長，有助於感情走得更長久，就有網友分享自己經營遠距戀愛的小祕訣，提到「當一方遇到挫折時，跑得快的那方記得回頭，適時的鼓勵、拉對方一把；而跑得慢的那方也要加快速度，迎頭趕上，不要成為對方的包袱」，強調雖然步調不同，但彼此都擁有一起成長一起進步的心很重要。

伴侶之間交往或相處的時間一長，感情趨於平淡是人之常情，若你也面臨類似的瓶頸，不妨參考上述愛情長跑的秘訣，相信只要雙方皆有心維繫、並適時在生活中增添新鮮感，戀情還是可以長長久久！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的愛情長跑六大祕訣」相關討論則數。觀測期間：2023/02/10~2023/05/10，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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